Incendio alla stazione di Roma Termini, cavo elettrico in fiamme e traffico ferroviario in tilt

Principio di incendio alla stazione ferroviaria di Roma Termini: le fiamme, scoppiate in serata, hanno reso necessario lo stop ai treni su una decina di binari, con pesanti conseguenze e disagi inevitabili alla circolazione. Il fumo sarebbe partito da un cavo elettrico, con la dinamica allo studio da parte dei vigili del fuoco. Cancellati, tra gli altri, diversi treni regionali.

Roma Termini, caos in stazione

La giornata di lunedì 12 gennaio si è conclusa con numerosi disagi per la circolazione ferroviaria nella Capitale, a causa di un principio di incendio registrato all’interno della stazione di Roma Termini.

L’episodio si è verificato poco prima delle 19, quando una densa nube di fumo ha attivato i sistemi di sicurezza e fatto scattare l’allarme.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di mettere rapidamente in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi per passeggeri e infrastrutture.

Le tratte interessate

Per consentire le verifiche tecniche e garantire le condizioni di sicurezza, è stata interrotta l’alimentazione elettrica su una parte dello scalo. La sospensione ha interessato i binari dal 18 al 29, con lo stop temporaneo alla circolazione sui suddetti e pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario.

Le maggiori criticità si sono registrate sulle linee regionali e a lunga percorrenza, in particolare sulle seguenti tratte:

Roma-Frascati;

Roma-Velletri;

Roma-Albano Laziale;

Roma-Napoli via Cassino;

Roma-Pisa;

Roma- Aeroporto di Fiumicino e viceversa.

Le origini dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni tecniche, il problema sarebbe stato originato da un pozzetto da cui si è sprigionato il fumo, probabilmente a causa di un cavo elettrico danneggiato.

Come previsto dai protocolli di sicurezza di Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione è stata bloccata fino al completamento dei controlli e alla bonifica dell’area interessata dall’incendio.

Le conseguenze si sono fatte sentire soprattutto tra i pendolari diretti nel Lazio meridionale. In assenza di informazioni immediate, si sono formati assembramenti in stazione e numerosi viaggiatori sono rimasti in attesa senza indicazioni precise sugli orari di ripartenza.

Tra i provvedimenti adottati, la cancellazione dei treni delle 19:14 per Frosinone e delle 19:42 per Cassino, con ritardi e soppressioni a catena anche per altri convogli regionali.

In aggiornamento