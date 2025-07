Incendio alla Triennale di Milano con la Balena di Jacopo Allegrucci in fiamme, arrestato il presunto piromane

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Fiamme alla Triennale di Milano: è stata incendiata la Balena, l’istallazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la nuova edizione della mostra e posta davanti all’ingresso della Triennale. Da quanto emerso si tratterebbe di un incendio doloso, il presunto piromane – un 33enne egiziano senza fissa dimora – è stato arrestato dalla polizia.

Incendio alla Triennale di Milano

L’incendio alla Triennale di Milano è avvenuto nelle prime ore di questa mattina, lunedì 14 luglio.

È stata data alle fiamme la Balena, l’installazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la 24esima Esposizione internazionale della Triennale di Milano e posta all’ingresso della mostra. Lo riporta Ansa.

Quello che resta della Balena dopo l’incendio

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e la polizia.

Arrestato il presunto piromane

Il presunto piromane che avrebbe dato alle fiamme la balena di cartapesta azzurra è stato fermato dalla polizia.

Adnkronos riferisce che dovrebbe trattarsi di un cittadino straniero, individuato e bloccato dagli agenti a poca distanza dalla Triennale.

L’uomo – un 33enne egiziano senza fissa dimora secondo ANSA – è stato portato in Questura, la sua posizione è ora al vaglio per incendio doloso.

Data alle fiamme la Balena di Jacopo Allegrucci

La Balena è l’installazione realizzata da Jacopo Allegrucci per la 24a Esposizione internazionale della Triennale di Milano, iniziata lo scorso 13 maggio.

La grande statua di cartapesta distrutta dalle fiamme fa parte del progetto “La fragilità del futuro” ideato per la Triennale dal maestro dei carri di Viareggio.

Una serie di quattro animali in via di estinzione, che punta a far riflettere sulla “fragilità della nostra realtà ecologica e sulle disuguaglianze che segnano la nostra relazione con il mondo naturale”, come si legge sul sito della Triennale.

La Balena sarebbe dovuta rimanere davanti alla Triennale di Milano fino a oggi, lunedì 14 luglio, per poi venire sostituita da un elefante, una giraffa e un ippopotamo.

La reazione del ministro Giuli

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha dichiarato che “l’incendio doloso che ha distrutto la grande Balena di Jacopo Allegrucci alla Triennale di Milano è un atto vile e insensato che colpisce non soltanto un’opera di straordinaria forza simbolica, ma anche la cultura, la libertà creativa e la coscienza civile del nostro Paese”.

“Questo gesto di violenza e inciviltà ferisce un progetto che attraverso l’arte denunciava la fragilità del futuro e la necessità di tutelare le specie in via di estinzione”, ha aggiunto il ministro in una nota.

Giuli ha anche espresso “piena solidarietà” a Jacopo Allegrucci, “alla Triennale di Milano e a tutti coloro che hanno lavorato per dare vita a un’esperienza culturale di alto valore”.

La reazione di Allegrucci

Stefano Boeri, presidente della Triennale, ripreso da ANSA ha rivelato anche la reazione di Allegrucci, riportando le sue parole: “È stata l‘ottusa violenza umana” contro un’opera “che vuole denunciare la fragilità di alcune specie che sono ormai in estinzione”.

Qui le parole di Boeri: