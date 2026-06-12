Incendio alla Versalis di Mantova, fumo nero sull'azienda di materiale plastico: paura per diverse esplosioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Vasto incendio alla Versalis di Mantova. I vigili del fuoco hanno confermato come dalle prime ore della mattinata si sia sviluppato un incendio nello stabilimento chimico in via Brennero. Sono stati sentiti anche forti boati all’interno della struttura. Anche se non ci sono feriti né intossicati, il materiale infiammabile ha generato un’alta colonna di fumo denso e nero. Il Comune ha quindi informato la cittadinanza: “Tenere chiuse porte e finestre e limitare le attività all’aperto fino a nuove indicazioni”.

Incendio in un magazzino di materiale plastico

Incendio nel magazzino Versalis di Mantova, in via Brennero. A lanciare l’allarme i testimoni che abitano nella zona. C’è chi ha avvertito delle esplosioni all’interno del magazzino e chi ha visto l’alta colonna di fumo nero salire dalla struttura. Questa è visibile da Borgo Angeli, Borgo Virgilio, San Giorgio Bigarello e in molte altre zone della provincia.

Si apprende che tutti gli operai, circa 800 persone, sono stati fatti evacuare. Il rischio più elevato è il materiale infiammabile presente nelle tre ferrocisterne situate nella zona industriale. Queste contengono cloruro di titanio. Sono state già spostate in una zona più sicura.

ANSA

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che sono impegnati ormai da diverse ore nelle operazioni di spegnimento dell’incendio sviluppatosi all’interno dello stabilimento chimico. Il prefetto Bolognesi ha convocato un comitato d’urgenza.

Cosa è successo?

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si sarebbe sviluppato all’interno di un magazzino di stoccaggio non presidiato. In questo vengono conservati i materiali destinati alla produzione. I responsabili della gestione delle emergenze del sito hanno dichiarato che nell’area erano presenti sistemi antincendio, ma non risulterebbero impianti produttivi attivi né una videosorveglianza diretta all’interno del deposito.

L’allarme è quindi scattato automaticamente grazie al sistema antincendio interno, che ha avvisato il sistema di emergenze coordinato dalla prefettura. In appena un quarto d’ora l’intero stabilimento è stato evacuato.

Non si registrano feriti o intossicati gravi, a parte una persona che ha mostrato segni di una lieve intossicazione da fumo. Sul posto un’ambulanza, del tutto in via precauzionale, ha assistito le persone in uscita dallo stabilimento.

Comunicato alla cittadinanza

Il consiglio dei comuni limitrofi è di restare in casa e chiudere bene le finestre. Dal Comune di Trevenzuolo, per esempio, è arrivata una comunicazione alla cittadinanza sull’incendio in corso.

Nel comunicato si legge che le autorità sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella gestione dell’emergenza e che al momento si invita la popolazione a mantenersi informata esclusivamente attraverso i canali istituzionali, evitare di avvicinarsi all’area interessata dall’incendio e, qualora si percepiscano fumi o odori persistenti, limitare in via precauzionale l’apertura di porte e finestre e ridurre le attività all’aperto fino a nuove comunicazioni.

Come comunicato dal Comune di Mantova, sul posto sono in corso le analisi di Arpa sulla qualità dell’aria.

Esami di terza media interrotti

Alla scuola media Bertazzolo gli studenti stavano sostenendo gli esami quando è stato lanciato l’allarme per l’incendio nello stabilimento chimico.

Erano in corso gli esami di matematica, quando gli studenti sono stati fatti tornare a casa in via precauzionale. Le famiglie attendono notizie in merito al rientro a scuola e allo spostamento dell’esame scritto alla prima data utile.