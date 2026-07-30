Incendio allo Spin Time Labs di Roma, la polizia vieta l'ingresso nell'edificio occupato: famiglie per strada
Nessun ferito, ma lo stabile resta inaccessibile in attesa delle verifiche tecniche sull’agibilità
Un principio d’incendio è scoppiato nella tarda serata di mercoledì 29 luglio nello stabile occupato Spin Time Labs, in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. L’edificio è stato evacuato e non sono stati segnalati danni alle persone. Dopo le verifiche dei vigili del fuoco, la struttura è stata dichiarata temporaneamente non accessibile. Le forze dell’ordine presidiano l’area e impediscono agli abitanti di rientrare, mentre proseguono gli accertamenti sulle cause e sull’agibilità.