Incendio allo Spin Time Labs di Roma, la polizia vieta l'ingresso nell'edificio occupato: famiglie per strada

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Un principio d’incendio è scoppiato nella tarda serata di mercoledì 29 luglio nello stabile occupato Spin Time Labs, in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. L’edificio è stato evacuato e non sono stati segnalati danni alle persone. Dopo le verifiche dei vigili del fuoco, la struttura è stata dichiarata temporaneamente non accessibile. Le forze dell’ordine presidiano l’area e impediscono agli abitanti di rientrare, mentre proseguono gli accertamenti sulle cause e sull’agibilità.