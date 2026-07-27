Incendio allo stadio Iacovone di Taranto, ipotesi dolosa per le fiamme davanti ai cancelli della Curva Sud

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Due episodi sospetti nell’arco di poche ore a Taranto, a un mese dai Giochi del Mediterraneo: un incendio presumibilmente doloso ha lambito la recinzione dello stadio Iacovone, mentre al Centro Nautico sul Mar Piccolo sono stati tagliati i giunti dei pontili galleggianti destinati alle gare di canottaggio. Si indaga per possibili azioni di sabotaggio.

Incendio e atto vandalico a Taranto

Taranto si trova a meno di un mese dall’apertura dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre.

Nell’arco di poche ore si sono verificati due episodi che le autorità non escludono possano essere collegati, o quantomeno riconducibili a un clima di sabotaggio nei confronti delle strutture sportive in fase di completamento.

Le fiamme allo stadio Iacovone

Il primo si è consumato nella mattinata di lunedì 27 luglio allo stadio Iacovone, dove le fiamme hanno interessato un cumulo di rifiuti, legnami e altri materiali di scarto accatastati nella zona sottostante la curva Sud, mentre gli operai erano al lavoro in cantiere.

Il fuoco, secondo le prime ipotesi appiccato intenzionalmente, ha lambito le cancellate dell’impianto senza però intaccarne la struttura, grazie alla pronta reazione degli operai presenti sul posto e al successivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto il rogo ed evitato qualsiasi propagazione.

Sull’accaduto sono al lavoro gli inquirenti della Digos, che non scartano l’ipotesi dolosa e stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L’episodio al Centro Nautico

Poche ore dopo, il secondo episodio che ha coinvolto il campo di regata del Centro Nautico, nella zona della pineta Cimino, affacciato sul Mar Piccolo.

Ignoti hanno reciso i giunti di collegamento dei pontili galleggianti destinati a ospitare le gare di canottaggio dei Giochi a Taranto.

Anche in questo caso si pensa a un atto vandalico deliberato, alimentando i sospetti di un’azione coordinata contro gli impianti tarantini alla vigilia dell’evento internazionale.

Nonostante i due episodi, i lavori allo stadio proseguono senza sosta. Sul nuovo manto erboso sono già state tracciate le linee di gioco, mentre è in corso il montaggio dei maxischermi in prossimità delle due curve dell’impianto, in linea con il cronoprogramma delle operazioni in vista della scadenza del 21 agosto.