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È stato eseguito un arresto per incendio boschivo doloso a Filandari, in provincia di Vibo Valentia. Un allevatore cinquantenne di Zungri è stato fermato dopo essere stato ripreso da un drone della Regione Calabria mentre appiccava volontariamente il fuoco in un’area boscata. L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Regione Calabria e Arma dei Carabinieri, nell’ambito del progetto “Tolleranza Zero” contro gli incendi boschivi.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia e di Spilinga, sotto il coordinamento del Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto un cinquantenne originario di Zungri. L’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato mentre appiccava il fuoco in più punti di un’area boschiva composta principalmente da pini e querce, nel territorio di Filandari.

Il sistema di monitoraggio, realizzato tramite un drone della Regione Calabria nell’ambito del progetto “Tolleranza Zero”, ha permesso agli operatori della Control Room regionale e ai Carabinieri Forestali presenti nella sala di controllo di osservare in diretta le immagini che documentavano l’azione dell’uomo. Il soggetto, ignaro di essere ripreso, si è allontanato dal luogo seguito dai suoi cani da guardiania dopo aver appiccato le fiamme.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Una volta accertato il reato, le pattuglie dei Carabinieri Forestali di Vibo Valentia e Spilinga sono state immediatamente attivate e sono intervenute rapidamente sul posto. L’autore del gesto, identificato come un allevatore dedito anche alla pastorizia, è stato fermato e tratto in arresto in flagranza di reato. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente confermata dal giudice nel processo per direttissima, in attesa dell’udienza del dibattimento.

La collaborazione tra Regione Calabria e Carabinieri

L’operazione rappresenta un esempio concreto della sinergia tra la Regione Calabria e l’Arma dei Carabinieri, sviluppata anche attraverso il Protocollo d’intesa sottoscritto per rafforzare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Il progetto “Tolleranza Zero” prevede l’impiego di tecnologie avanzate, come i droni, per il monitoraggio costante del territorio e la tempestiva individuazione di comportamenti illeciti.

Il ruolo decisivo delle squadre antincendio

Fondamentale si è rivelato anche l’intervento delle squadre dell’Antincendio regionale, che hanno operato per contenere e spegnere le fiamme. Le operazioni hanno permesso di limitare i danni a circa 2000 metri quadri di vegetazione, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente in un’area caratterizzata da una fitta vegetazione boschiva e da condizioni meteorologiche favorevoli alla diffusione delle fiamme.

Il contesto territoriale e la lotta agli incendi boschivi

L’episodio avvenuto a Vibo Valentia si inserisce in un contesto territoriale particolarmente esposto al rischio di incendi boschivi, soprattutto nei mesi estivi. La collaborazione tra enti locali, forze dell’ordine e squadre antincendio si conferma essenziale per la tutela dell’ambiente e la prevenzione di danni irreparabili al patrimonio naturale della regione.