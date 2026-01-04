Incendio Crans-Montana, identificate tutte le 40 vittime: età dai 14 ai 33 anni, volo di Stato per le salme

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono state identificate tutte le vittime dell’incendio di Capodanno che ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana, nel Canton Vallese in Svizzera. Il bilancio definitivo è di 40 morti. A comunicarlo è stata la polizia cantonale vallese, che ha confermato l’identificazione anche delle ultime 16 vittime rimaste senza nome.

Strage Crans-Montana, identificate le ultime 16 vittime

Le ultime vittime identificate sono:

3 svizzeri (due ragazzini di 15 anni e un giovane di 22);

1 ragazza di 24 anni con cittadinanza svizzera/francese;

3 ragazzi italiani (un maschio e una femmina di 16 anni e un ragazzo di 15);

1 ragazza portoghese di 22 anni;

1 ragazza belga di 17 anni;

6 francesi (una di 33 anni, una di 26, uno di 23, uno di 20, uno di 17, uno di 14);

1 ragazzino di 15 anni con nazionalità francese/israeliana/britannica.

Gli italiani morti a Crans-Montana

Tra le persone decedute ci sono 6 cittadini italiani, come confermato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Si tratta del 16enne bolognese Giovanni Tamburi, del 16enne milanese Achille Barosi, del quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, della 16enne milanese Chiara Costanzo, della 15enne Sofia Prosperi, con doppia cittadinanza italo-svizzera, e del 16enne romano Riccardo Minghetti.

Cinque delle sei salme rientreranno in Italia con un volo di Stato dell’Aeronautica militare nella giornata di lunedì 5 gennaio. Tajani ha inoltre riferito che sono saliti a 11 i pazienti ricoverati all’ospedale Niguarda.

Le cause dell’incendio nel locale Le Constellation

Secondo quanto comunicato dalla Procura del Canton Vallese e dalla polizia cantonale, le indagini indicano che l’incendio sarebbe stato originato dall’utilizzo di fontane pirotecniche.

Si tratta di dispositivi contenenti una composizione pirotecnica in grado di produrre scintille e fiamme, progettati per essere posizionati a terra, fissati a un supporto o tenuti in mano. Alcune di queste fontane sono state tenute in mano e sollevate verso il soffitto mentre i ragazzi ballavano, altre sono state legate alle bottiglie.

Le testimonianze raccolte parlano di un incendio che si è propagato molto rapidamente, generando fumo denso e calore intenso.

La tragedia si è consumata in pochi istanti, ma inizialmente è stata sottovalutata: sui social circolano video che mostrano i giovani ballare mentre il soffitto inizia ad andare a fuoco. Gli esperti hanno spiegato che nel locale Le Constellation potrebbero avere avuto luogo due fenomeni, il flashover e la pirolisi.