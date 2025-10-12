Incendio devasta il monastero della Bernaga a Valletta Brianza a Lecco, paura per le monache di clausura

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Attimi di terrore, a causa di un devastante incendio, per le 22 monache di clausura residenti nel monastero della Bernaga a La Valletta Brianza in provincia di Lecco. Rapidamente evacuate dai vigili del fuoco, nessuna religiosa risulta ferita, mentre si contano i pesantissimi danni alla storica struttura, luogo di culto, risalente al XVII secolo. La situazione è attualmente sotto controllo e sono in atto le opere di bonifica delle aree percorse dal fuoco, anche per accertare le cause del rogo.

Monache di clausura evacuate

Nel tardo pomeriggio dell’11 ottobre un violentissimo incendio è scoppiato a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente l’intero Monastero della Bernaga, dove probabilmente il rogo si è innescato.

Vigili del fuoco all’opera per domare le fiamme che hanno devastato il Monastero della Bernaga a La Valletta Brianza

Le monache di clausura dell’ordine delle Romite Ambrosiane, circa 22 quasi tutte anziane, residenti all’interno della struttura sacra, tra cui un’allettata, sono state evacuate non appena constatata la gravità dell’incendio.

Nessuna è rimasta ferita, mentre sarebbe lievemente intossicata una suora di 87 anni.

Attualmente, dopo essere state ospitate in Comune, le religiose sono ospitate nelle strutture della Nostra Famiglia a Bosisio Parini e a Ponte Lambro tra Lecco e Como.

Per contenere le fiamme sono intervenute più di 9 squadre di Vigili del fuoco dall’intero territorio di Lecco.

Le cause dell’incendio del Monastero della Bernaga

Non sono state ancora accertate le cause dell’incendio, secondo il sindaco de La Valletta Brianza, Marco Panzeri, le fiamme potrebbero essere state innescate da un corto circuito all’interno di una cella.

Alla base di questa ipotesi ci sarebbe anche un altro dettaglio che non è passato inosservato neanche a diversi testimoni presenti.

Il Monastero della Bernaga è in gran parte in legno, materiale conduttore che avrebbe fatto divampare più rapidamente le fiamme, devastanti per la struttura.

Al momento dell’incendio, le religiose sarebbero state intente a pregare per la pace in una saletta con tv al pianterreno.

I danni al Monastero

È in corso la conta dei danni per l’incendio alla struttura sacra de La Valletta Brianza che risale al XVII secolo ed ha un grande valore storico e artistico sia per il territorio che per la storia sacra che racchiude.

Secondo le prime valutazioni, il Monastero risulta in gran parte compromesso in particolare il tetto che è completamente distrutto, recuperato al momento un prezioso quadro della Vergine.

Negli ultimi anni il luogo era diventato noto perché ha ospitato nel 1998 la Prima Comunione di San Carlo Acutis.