Incendio devasta un resort a Santo Domingo, morta una turista italiana e centinaia di connazionali evacuati

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una turista italiana è morta in un devastante incendio che ha colpito un resort nella zona di Bayahibe, sulla costa sud-orientale della Repubblica Dominicana. Lo hanno confermato le autorità di Santo Domingo. La vittima si trovava tra le centinaia di connazionali evacuati dalla struttura, quando sarebbe stata investita da una densa nube di fumo. Intanto proseguono le operazioni di assistenza ai coinvolti nell’emergenza, mentre le autorità dominicane hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo sviluppatosi in alcune aree comuni.

Cosa è successo nel resort di Bayahibe

L’incendio è scoppiato all’interno di un grande complesso turistico nella località di Bayahibe, una delle mete più frequentate dai visitatori italiani nella Repubblica Dominicana.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo il personale a far evacuare gli ospiti dalle camere. La situazione ha provocato il panico e un fuggi fuggi generale. Molti turisti si sono rifugiati in spiaggia, ritenuta inizialmente una delle aree più sicure lontano dal fronte delle fiamme.

Facebook/Fabio Basile

All’interno del resort erano presenti 285 cittadini italiani. Altri connazionali si trovavano invece in strutture collegate che non sono state interessate dall’incendio.

La morte della turista italiana, cosa sappiamo

Secondo quanto comunicato dalla Farnesina, la donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria durante le fasi dell’evacuazione e avrebbe perso conoscenza dopo essere stata investita da un’ondata di fumo proveniente dalla struttura in fiamme.

A provocarla le difficoltà di respirazione sarebbero stati il monossido di carbonio e gli altri gas prodotti dalla combustione. La turista italiana è stata subito trasportata in ospedale con un’auto privata, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Le autorità locali hanno confermato il decesso all’ambasciata italiana a Santo Domingo. Molti dei turisti del nostro Paese sono stati trasferiti in altre strutture o stanno rientrando in Italia con voli organizzati nelle ore successive all’incendio.

Al momento il nome per esteso della vittima non è stato reso pubblico, ma soltanto le iniziali F.V. La Farnesina ha comunicato che l’ambasciatore italiano nella Repubblica Dominicana, Sergio Maffettone, ha incontrato il marito della donna e si sta occupando delle attività di assistenza alla famiglia.

Le autorità dominicane hanno precisato che, allo stato attuale, non risultano altre vittime collegate direttamente o indirettamente all’incendio. Le verifiche sui presenti nella struttura sono comunque proseguite per diverse ore dopo il rogo.

Centinaia di italiani assistiti dalla Farnesina

L’emergenza ha coinvolto un numero particolarmente elevato di turisti italiani. Stando alle informazioni diffuse dal Ministero degli Esteri, sono stati assistiti tutti i 285 connazionali presenti nel resort al momento dell’incendio.

L’ambasciata ha inoltre attivato una specifica unità di emergenza per fornire supporto ai turisti che avessero smarrito documenti o effetti personali durante l’evacuazione. Tra le misure predisposte figura anche il rilascio di documenti di viaggio provvisori per consentire il rientro in Italia.

Un primo volo diretto verso Verona con circa 130 passeggeri è stato organizzato nelle ore successive al disastro, mentre altri turisti stanno rientrando attraverso collegamenti di linea o trasferimenti predisposti dai tour operator.