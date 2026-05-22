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Un incendio che ha interessato 3.5 ettari di terreni seminativi e bosco comunale è stato domato a Trasacco (L’Aquila) grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Il rogo, sviluppatosi il 7 aprile, è stato ricondotto a un abbruciamento di residui vegetali sfuggito al controllo di un apicoltore, individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria per incendio boschivo colposo.

Le origini dell’incendio e l’intervento dei soccorsi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il 7 aprile di quest’anno un incendio ha colpito la zona di Colle Torosio/Colle Castagne, nel Comune di Trasacco. Le fiamme hanno coinvolto sia terreni coltivati sia una parte del bosco comunale, propagandosi rapidamente a causa delle condizioni di vento favorevoli alla diffusione del fuoco. L’incendio ha interessato una superficie complessiva di circa 3.5 ettari.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, supportati da un mezzo aereo Canadair della Protezione Civile, ha permesso di circoscrivere e domare le fiamme, evitando che il incendio causasse danni ancora più gravi al patrimonio boschivo e alle coltivazioni della zona. L’azione coordinata delle squadre di soccorso ha impedito che il fuoco si estendesse ulteriormente, salvaguardando così l’ambiente e la sicurezza dei residenti.

L’indagine dei Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Collelongo (AQ) sono intervenuti prontamente sul luogo dell’evento per accertare le cause del incendio. Durante i rilievi, gli agenti hanno individuato in un vicino terreno agricolo il Sig. C.C., un apicoltore di 76 anni, intento a spegnere alcuni residui vegetali derivanti da operazioni di ripulitura. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava effettuando un abbruciamento controllato che, a causa del vento, è sfuggito al suo controllo, diventando il punto di origine del rogo.

Al termine delle indagini, i Carabinieri Forestali hanno raccolto tutte le fonti di prova necessarie e hanno deferito il presunto responsabile all’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato accusato di incendio boschivo colposo, in violazione dell’articolo 423 bis comma 2 del Codice Penale. Tale reato prevede una pena che va da due a cinque anni di reclusione per chi, anche senza dolo, provoca un incendio che coinvolge aree boschive.

La normativa sull’abbruciamento e la prevenzione degli incendi

L’episodio di Trasacco richiama l’attenzione sull’importanza di rispettare le normative vigenti in materia di abbruciamento dei residui vegetali. Le condizioni meteorologiche, come il vento, possono trasformare una pratica agricola in un grave rischio per l’ambiente e la collettività. Le autorità raccomandano sempre la massima prudenza e il rispetto delle regole per prevenire incendi accidentali.

IPA