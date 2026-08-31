Incendio devastante in Ogliastra, 300 ettari bruciati e una segheria distrutta

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Si aggrava il bilancio del vasto incendio che per quasi 24 ore ha mandato in fumo il bosco, macchia mediterranea, oliveti, campi e anche alcune strutture agricole, tra gli abitati di Arzana e Elini, in Ogliastra, inizialmente si era parlato di circa 200 ettari colpiti dal fuoco, partito sul versante di Arzana e poi direttosi verso Elini. Ora il Corpo Forestale regionale, “in attesa di dati ufficiali delle operazioni di perimetrazione e fotointerpretazione da parte del Servizio territoriale competente”, ha stimato 250-300 ettari di superficie bruciata. A questo si aggiungono i gravi danni a una segheria per un valore di 700-800 mila euro, come ha ricordato il sindaco di Arzana, Angelo Stochino. Per spegnere le fiamme sono stati impiegati tre Canadair e tre elicotteri della flotta regionale, tra i quali due Super Puma.