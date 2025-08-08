Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e il sequestro di 21 kg di rame sono il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella zona tra Gallico e Gambarie, in provincia di Reggio Calabria, dove due uomini sono stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco a rifiuti pericolosi. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della Control Room del Coordinamento Regionale Antincendi, che ha permesso agli agenti di bloccare i responsabili in flagranza di reato.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio quando la Control Room del Coordinamento Regionale Antincendi ha trasmesso una segnalazione urgente alla Sala Operativa della Questura di Reggio Calabria. Questo centro di controllo, fondamentale nella prevenzione e gestione degli incendi boschivi, si avvale anche della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri Forestali. Ricevuta la notizia, le Volanti della Polizia si sono immediatamente recate sul posto, un terreno adiacente alla strada a scorrimento veloce che collega le località di Gallico e Gambarie.

La scoperta dei responsabili e l’arresto in flagranza

Giunti sul luogo indicato, gli agenti hanno cinturato l’area per impedire eventuali fughe. Grazie alle immagini aeree fornite dai droni, i poliziotti hanno individuato due uomini intenti ad appiccare il fuoco a una grande quantità di cavi di rame. I soggetti, un 25enne di Reggio Calabria e un 30enne originario di Lamezia Terme, sono stati colti sul fatto e immediatamente arrestati per combustione illecita di rifiuti pericolosi.

La natura dei rifiuti e i rischi per la salute

L’attività illecita consisteva nel bruciare cavi elettrici per eliminare il rivestimento isolante e ricavare così il rame. Il rivestimento dei cavi, classificato come rifiuto speciale a causa della sua composizione chimica, se bruciato sprigiona fumi altamente tossici e pericolosi sia per l’ambiente che per la salute pubblica. Questo tipo di reato rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza della collettività e per l’ecosistema locale.

Le accuse e il sequestro del materiale

Al termine delle operazioni, i due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per una serie di reati commessi in concorso: gestione non autorizzata di rifiuti, ricettazione, getto pericoloso di cose e possesso ingiustificato di strumenti di effrazione. Il rame recuperato, dal peso di circa 21 kg, è stato posto sotto sequestro dalle autorità competenti.

Il coordinamento tra le forze dell’ordine

L’operazione ha messo in luce l’efficacia della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine impegnate nella tutela del territorio e nella prevenzione degli incendi boschivi. Il lavoro sinergico tra Polizia di Stato, Carabinieri Forestali e Coordinamento Regionale Antincendi ha permesso di intervenire tempestivamente e di fermare un’attività che avrebbe potuto avere gravi conseguenze ambientali e sanitarie.

Il contesto territoriale e i rischi ambientali

La zona interessata, situata tra Gallico e Reggio Calabria, è particolarmente sensibile al rischio di incendi boschivi, soprattutto durante la stagione estiva. Episodi come quello appena descritto evidenziano quanto sia importante il monitoraggio costante del territorio e la pronta risposta delle istituzioni per prevenire danni irreparabili all’ambiente e alla salute dei cittadini.

Conclusioni

L’arresto dei due uomini rappresenta un importante risultato nella lotta contro la combustione illecita di rifiuti e la gestione non autorizzata di materiali pericolosi. Le forze dell’ordine ribadiscono il loro impegno nel contrastare ogni forma di reato ambientale e invitano la cittadinanza a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta, per garantire la sicurezza e la tutela del territorio.

