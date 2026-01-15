Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto in provincia di Padova, dove un uomo di 54 anni, titolare di un ristorante, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è gravemente sospettato di essere il mandante di un incendio doloso che, il 12 giugno scorso, ha distrutto un locale a Jesolo, provocando anche l’intossicazione di una decina di persone. Secondo quanto si apprende dal sito della Polizia di Stato, il movente sarebbe legato al tentativo di ottenere illecitamente premi assicurativi.

Le indagini e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e portata avanti dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura lagunare. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti del titolare del ristorante, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. L’uomo, di 54 anni, è stato identificato come il presunto ideatore e mandante dell’incendio doloso che ha devastato il locale di Jesolo.

Il movente: la truffa assicurativa

Dalle evidenze raccolte durante le indagini, è emerso che il possibile movente dell’incendio sarebbe stato il tentativo di riscuotere in modo illecito eventuali premi assicurativi. Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti, individuando nel titolare del ristorante la figura centrale dell’intera vicenda. Il quadro indiziario, ritenuto solido dal Giudice per le indagini preliminari, ha portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.

Le perquisizioni e i sospetti sull’esecutore materiale

Nello stesso contesto operativo, la Polizia di Stato ha eseguito due decreti di perquisizione: uno nei confronti del titolare del ristorante e l’altro a carico di un cinquantenne, anch’egli con precedenti di polizia. Quest’ultimo è sospettato di essere stato l’esecutore materiale dell’incendio doloso. Le perquisizioni hanno avuto l’obiettivo di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini e di chiarire il ruolo di ciascun indagato nella vicenda.

