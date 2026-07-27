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È scattata una denuncia per incendio doloso per un episodio avvenuto a Frosinone: una donna, originaria della provincia di Latina, è stata individuata e denunciata dopo aver appiccato il fuoco a delle sterpaglie nei pressi di una scuola, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella parte bassa del capoluogo ciociaro, precisamente in via Puccini. Una pattuglia del reparto volanti della Questura è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un principio di incendio sviluppatosi vicino a un edificio scolastico.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, una donna dalla corporatura esile, accompagnata da un cane al guinzaglio, avrebbe dato fuoco alle sterpaglie presenti nell’area. Subito dopo il gesto, la donna si sarebbe allontanata dal luogo, facendo perdere le proprie tracce per alcuni minuti.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco

La tempestività dell’intervento della Polizia di Stato ha permesso di rintracciare la presunta responsabile poco dopo l’accaduto. Gli agenti hanno trovato la donna ancora in possesso dell’accendino utilizzato per compiere il gesto illecito. Contestualmente, sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

L’incendio ha generato una densa coltre di fumo che ha destato preoccupazione tra i residenti della zona. Fortunatamente, grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, non si sono registrati danni a persone.

Le conseguenze e la posizione dell’indagata

La donna, originaria della provincia di Latina, è stata denunciata per incendio doloso. La sua posizione resta al momento al vaglio dell’autorità giudiziaria.

L’episodio ha avuto luogo a Frosinone, in una zona residenziale dove la presenza di una scuola ha reso ancora più delicata la situazione, sia per il potenziale rischio per l’incolumità pubblica sia per l’allarme suscitato tra i cittadini.

IPA