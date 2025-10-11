Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 61enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di incendio presso una serra di una nota azienda agricola di Santa Croce Camerina (Ragusa). L’uomo, sorpreso in flagranza di reato, avrebbe tentato di appiccare il fuoco nel tardo pomeriggio, secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel centro camarinense, dove il cittadino tunisino, in evidente stato di ebbrezza, si sarebbe introdotto nella serra di un’importante azienda agricola locale. Utilizzando un accendino e una quantità di benzina, avrebbe cercato di dare alle fiamme la struttura, senza apparente motivo.

L’intervento dei dipendenti e il tentativo di fuga

Alcuni dipendenti dell’azienda hanno notato l’uomo mentre si nascondeva goffamente tra i tubolari della serra. Poco dopo, lo hanno visto fuggire precipitosamente. Insospettiti, si sono accorti che nel punto in cui il tunisino si era nascosto stavano per divampare delle fiamme. I lavoratori sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare l’incendio prima che potesse propagarsi e causare danni ancora più gravi, sebbene i danni già provocati siano stati comunque significativi.

L’allarme e l’arresto

Nel frattempo, altri testimoni hanno immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112 e, seguendo l’uomo nella sua fuga, hanno fornito indicazioni precise sulla sua posizione alla pattuglia dei Carabinieri, che è intervenuta tempestivamente. Il 61enne è stato così bloccato e condotto in caserma per le procedure di identificazione.

Ultimate le formalità di rito, i militari dell’Arma hanno trasferito l’uomo presso il carcere di via Di Vittorio, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

IPA