Incendio doloso in una serra agricola a Santa Croce Camerina, azione folle di un 61enne ubriaco
Un 61enne tunisino è stato arrestato a Santa Croce Camerina per incendio doloso dopo aver tentato di appiccare il fuoco a una serra agricola.
È stato arrestato un 61enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di incendio presso una serra di una nota azienda agricola di Santa Croce Camerina (Ragusa). L’uomo, sorpreso in flagranza di reato, avrebbe tentato di appiccare il fuoco nel tardo pomeriggio, secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel centro camarinense, dove il cittadino tunisino, in evidente stato di ebbrezza, si sarebbe introdotto nella serra di un’importante azienda agricola locale. Utilizzando un accendino e una quantità di benzina, avrebbe cercato di dare alle fiamme la struttura, senza apparente motivo.
L’intervento dei dipendenti e il tentativo di fuga
Alcuni dipendenti dell’azienda hanno notato l’uomo mentre si nascondeva goffamente tra i tubolari della serra. Poco dopo, lo hanno visto fuggire precipitosamente. Insospettiti, si sono accorti che nel punto in cui il tunisino si era nascosto stavano per divampare delle fiamme. I lavoratori sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare l’incendio prima che potesse propagarsi e causare danni ancora più gravi, sebbene i danni già provocati siano stati comunque significativi.
L’allarme e l’arresto
Nel frattempo, altri testimoni hanno immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112 e, seguendo l’uomo nella sua fuga, hanno fornito indicazioni precise sulla sua posizione alla pattuglia dei Carabinieri, che è intervenuta tempestivamente. Il 61enne è stato così bloccato e condotto in caserma per le procedure di identificazione.
Ultimate le formalità di rito, i militari dell’Arma hanno trasferito l’uomo presso il carcere di via Di Vittorio, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.