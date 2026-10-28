Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un rogo di rifiuti è stato scoperto nelle campagne di San Ferdinando, comune di oltre 4mila abitanti in provincia di Reggio Calabria. Due uomini sono stati deferiti in stato di libertà per combustione illecita, dopo essere stati sorpresi vicino a un fuoco acceso; l’area è stata sequestrata e l’incendio spento dai Vigili del Fuoco.

Incendio a San Ferdinando: è un rogo di rifiuti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione locale hanno notato una colonna di fumo nero durante un servizio di controllo del territorio e sono intervenuti in via Provinciale Judicello, a San Ferdinando. Nei pressi delle fiamme hanno trovato due uomini, un italiano e un cittadino straniero, vicino a un cumulo di materiale in combustione.

Rifiuti bruciati e area sequestrata

Nel rogo erano finiti legname e una consistente quantità di rifiuti plastici e sintetici, tra cui teli e manicotti in PVC impiegati nel settore nautico. I materiali erano stati depositati direttamente sul terreno. La combustione avrebbe potuto disperdere sostanze inquinanti nell’ambiente e le fiamme rischiavano di raggiungere la vegetazione circostante.

I Carabinieri hanno quindi richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. I militari hanno sottoposto a sequestro l’intera porzione di terreno interessata dal rogo, oltre ai materiali bruciati e a quelli ancora incombusti. Il provvedimento è stato disposto per impedire che la condotta proseguisse e che le ceneri si disperdessero nell’ambiente.

Le contestazioni

I due uomini sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per combustione illecita di rifiuti in concorso. Il cittadino straniero, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato inoltre interessato dall’avvio delle procedure previste per l’allontanamento dall’Italia.

IPA