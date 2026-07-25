Incendio e frana in montagna a Premana, nel Lecchese, 18 persone salvate ed evacuate

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Un incendio della vegetazione ha provocato una frana a Premana, nel Lecchese, che ha ostruito la strada d’accesso alla frazione di Faina, isolando gli abitanti. Sul posto è arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco che ha recuperato e messo in salvo 18 persone, ovvero 15 villeggianti e tre soccorritori che erano rimasti bloccati per il blocco della strada.

L’incendio e la frana a Premana

A Premana, in località Fraina, ha avuto origine un incendio nella vegetazione che ha provocato una frana.

Massi sono caduti sulla strada d’accesso della località, interrompendo la viabilità e isolando le persone presenti nell’area.

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Complessivamente sono rimaste bloccate 18 persone di cui 15 villeggianti e tre soccorritori coinvolti nelle operazioni di emergenza.

Per garantire un’evacuazione in sicurezza è stato richiesto l’intervento dell’Elinucleo dei Vigili del Fuoco, che ha operato dall’alto per il recupero delle persone rimaste isolate.

Messe in salvo tutte le persone isolate

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia ha comunicato che tutte le persone coinvolte sono state evacuate e condotte in una zona sicura.

Il salvataggio è appunto avvenuto attraverso il ponte aereo garantito dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Non ci sono stati feriti, ma l’episodio rappresenta un ulteriore aggravamento dell’emergenza che sta interessando Premana.

L’incendio in corso da giorni

Come riporta la Provincia Unica Tv, l’incendio dura da giorni con i vigili del Fuoco impegnati a contenerlo.

La situazione aveva portato, già in mattinata, a modificare il percorso del Giir di Mont, una competizione di skyrunning prevista per il 26 luglio.

Il tracciato alternativo è stato pensato proprio per evitare le aree interessate dal rogo e garantire la sicurezza di atleti, volontari e spettatori.

Le fiamme stanno bruciando ettari di bosco in Valsassina. Incendi si sono verificati anche in Sardegna e in Sicilia.