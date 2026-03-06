Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Polizia di Stato ha emesso 29 DASPO nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, a seguito dei gravi disordini avvenuti lo scorso ottobre sull’autostrada A2. I provvedimenti sono stati adottati dopo che tutti i soggetti erano già stati denunciati dalla DIGOS della Questura di Salerno alla locale Procura della Repubblica, per aver preso parte agli scontri tra opposte tifoserie.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti risalgono allo scorso ottobre, quando tifosi campani provenienti da Picerno e sostenitori etnei, di ritorno dalla trasferta di Giugliano in Campania e diretti in Sicilia, si sono affrontati in modo violento lungo le carreggiate dell’autostrada A2. Gli scontri hanno coinvolto due gruppi ultras, che si sono presentati armati di bastoni, fumogeni e cinture, con il volto coperto per non essere riconosciuti.

La dinamica degli scontri

Durante il violento affronto tra le due fazioni, si sono verificati veri e propri tafferugli che hanno portato al blocco del traffico veicolare in entrambe le direzioni dell’autostrada per diversi minuti. La situazione è ulteriormente degenerata quando, nel corso degli scontri, è stato appiccato un incendio alla vegetazione adiacente alla sede autostradale, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti in transito.

I provvedimenti adottati

La DIGOS della Questura di Salerno ha identificato e denunciato tutti i partecipanti ai disordini, consentendo così alla Polizia di Stato di emettere 29 provvedimenti DASPO nei confronti dei tifosi coinvolti. Il DASPO, ovvero il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, rappresenta una misura preventiva volta a contrastare fenomeni di illegalità legati al mondo del tifo organizzato.

IPA