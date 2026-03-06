Incendio e guerriglia sull'autostrada A2 tra ultras di Casertana e Catania, traffico in tilt: emessi 29 Daspo
Emessi 29 DASPO a tifosi di Casertana e Catania per i disordini sull'A2 a Salerno: scontri, blocco traffico e incendio della vegetazione.
La Polizia di Stato ha emesso 29 DASPO nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, a seguito dei gravi disordini avvenuti lo scorso ottobre sull’autostrada A2. I provvedimenti sono stati adottati dopo che tutti i soggetti erano già stati denunciati dalla DIGOS della Questura di Salerno alla locale Procura della Repubblica, per aver preso parte agli scontri tra opposte tifoserie.
Le informazioni dalla Polizia di Stato
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti risalgono allo scorso ottobre, quando tifosi campani provenienti da Picerno e sostenitori etnei, di ritorno dalla trasferta di Giugliano in Campania e diretti in Sicilia, si sono affrontati in modo violento lungo le carreggiate dell’autostrada A2. Gli scontri hanno coinvolto due gruppi ultras, che si sono presentati armati di bastoni, fumogeni e cinture, con il volto coperto per non essere riconosciuti.
La dinamica degli scontri
Durante il violento affronto tra le due fazioni, si sono verificati veri e propri tafferugli che hanno portato al blocco del traffico veicolare in entrambe le direzioni dell’autostrada per diversi minuti. La situazione è ulteriormente degenerata quando, nel corso degli scontri, è stato appiccato un incendio alla vegetazione adiacente alla sede autostradale, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti in transito.
I provvedimenti adottati
La DIGOS della Questura di Salerno ha identificato e denunciato tutti i partecipanti ai disordini, consentendo così alla Polizia di Stato di emettere 29 provvedimenti DASPO nei confronti dei tifosi coinvolti. Il DASPO, ovvero il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, rappresenta una misura preventiva volta a contrastare fenomeni di illegalità legati al mondo del tifo organizzato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.