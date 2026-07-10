Incendio in Andalusia a Los Gallardos vicino Almeria, strage di turisti stranieri: 12 morti e 19 dispersi

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia nella provincia di Almería, in Andalusia, Spagna. Un incendio boschivo devastante scoppiato nel comune di Los Gallardos ha provocato almeno 12 morti, 8 feriti e 19 dispersi. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di giovedì 9 luglio a causa della caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca, si sono propagate a velocità straordinaria. Tra le vittime, rimaste tragicamente intrappolate nelle proprie auto, pare che ci siano moltissimi turisti stranieri, soprattutto britannici. Non ci sarebbero italiani coinvolti.

La caduta di un cavo elettrico all’origine del rogo a Los Gallardos

L’allarme è scattato alle 16:35 di giovedì 9 luglio, dopo che il centralino del 112 ha registrato oltre 150 chiamate di richiesta di soccorso.

Secondo quanto riferitodall’assessore alla Presidenza ed Emergenze della Giunta dell’Andalusia, Antonio Sanz, l’origine del rogo sarebbe legata a un guasto strutturale: alcuni testimoni avrebbero infatti assistito alla caduta di un cavo elettrico all’altezza del chilometro 511 della strada nazionale N-340A.

La scintilla avrebbe immediatamente scatenato l’incendio, subito fuori controllo per via della fitta vegetazione circostante, resa arida dalle pesanti ondate di caldo estremo che stanno colpendo la Spagna in questo periodo.

Come specificato dal quotidiano EL PAÍS, la Guardia Civil sta concentrando le indagini sul crollo.

Una “trappola mortale” a Bédar: vittime carbonizzate nelle auto

La rapidità dell’incendio ha colto di sorpresa residenti e villeggianti della zona.

Come ricostruito nel dettaglio da EL PAÍS, le vittime si sarebbero trovate rinchiuse in una vera e propria trappola mortale nei pressi della località di Bédar mentre tentavano di fuggire in auto, avendo imboccato per errore una via secondaria difforme da quella indicata ufficialmente dai piani di evacuazione d’emergenza.

I corpi sono stati rinvenuti carbonizzati all’interno dei veicoli. Antonio Sanz, ha rilasciato un videomessaggio su X, ha spiegato che le 12 vittime – sin qui accertate – sarebbero “straniere”.

Molte di loro sarebbero di nazionalità britannica avrebbero riscontrato barriere linguistiche nel comprendere i tempestivi avvisi di evacuazione, come evidenziato dall’Huffington Post.

Per accelerare le drammatiche operazioni di riconoscimento dei corpi, la Guardia Civil ha allestito un ufficio speciale a Garrucha per raccogliere le denunce e i campioni di DNA dai parenti dei dispersi.

Oltre mille sfollati e venti di guerra contro le fiamme ancora fuori controllo

Mentre la Farnesina continua a monitorare la situazione tramite i canali consolari – escludendo per ora il coinvolgimento di italiani – si registrano 19 persone disperse e 8 feriti. Tra questi ultimi, specifica Huffington Post, 4 sarebbero gravi a causa delle ustioni.

Oltre 1000 cittadini sono stati evacuati d’urgenza dalle località di Bédar, Almocáizar, Los Pinos e dal complesso turistico Miraflores, trovando rifugio nei centri di accoglienza temporanei allestiti dalla Croce Rossa a Garrucha e Lubrín.

L’incendio, che secondo i dati diffusi da EL PAÍS ha già devastato oltre 3.150 ettari di territorio, è tuttora considerato fuori controllo ed è già diventato il più letale nella storia dell’Andalusia in questo secolo.

Nelle operazioni di spegnimento sono mobilitati circa 464 persone tra vigili del fuoco, guardie forestali del Plan Infoca e i militari dell’Unità di Emergenza dell’Esercito (UME), supportati da una quindicina di autobotti e da una dozzina di aerei ed elicotteri antincendio.

Il cordoglio di Giorgia Meloni

La premier Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio via social: