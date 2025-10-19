Incendio in appartamento a Milano vicino alla Stazione Centrale, fiamme in via Vitruvio: feriti e intossicati

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un grave incendio è divampato in un palazzo residenziale a Milano, in zona Stazione Centrale. A essere colpito un appartamento al primo piano dell’edificio sito in via Vitruvio, che è andato quasi interamente distrutto. Al suo interno una donna anziana, rimasta ferita, e tre persone intossicate. I Vigili del Fuoco hanno evacuato lo stabile.

Incentro in via Vitruvio a Milano

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 19 ottobre a Milano, in un edificio residenziale di quattro piani situato in via Vitruvio, al civico 44, a pochi passi dalla Stazione Centrale.

L’incendio è scoppiato intorno alle 16:30 da un appartamento al primo piano, dove in quel momento si trovava un’anziana donna, rimasta ferita.

© 2025 OpenMap Tiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’incendio ha interessato un edificio in via Vitruvio a Milano

Secondo quanto riportato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno dell’abitazione, distruggendo gran parte degli ambienti.

I soccorsi ai feriti

La donna ferita è stata raggiunta inizialmente dai vigili del fuoco, che l’hanno tratta in salvo prima dell’arrivo del personale del 118. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Anche tre altre persone che si trovavano nel palazzo hanno riportato lievi sintomi da intossicazione a causa del fumo che ha invaso le scale e i corridoi: sono state assistite dai sanitari e successivamente dimesse senza complicazioni.

Vigili del fuoco in azione

Sei squadre dei pompieri, provenienti dalla sede di via Messina, sono intervenute immediatamente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’intero stabile. Gli abitanti del quartiere hanno assistito alle operazioni di spegnimento, che sono durate oltre un’ora.

L’intenso fumo sprigionato dall’incendio ha reso necessario l’evacuazione di tutti i residenti, che sono stati fatti uscire in strada mentre le operazioni erano ancora in corso.

Una volta estinte le fiamme, i pompieri hanno proseguito i controlli per verificare la stabilità della struttura e prevenire eventuali riaccensioni.

Appartamento distrutto

L’appartamento da cui si è originato l’incendio è stato completamente distrutto: arredi, infissi e pareti risultano gravemente danneggiati. Restano invece agibili, secondo le prime valutazioni, i piani superiori dell’edificio, sebbene la zona resti in una prima fase interdetta, in attesa delle verifiche tecniche.

Le cause del rogo sono ancora in stato di accertamento: le autorità non escludono che possa essere partito da un cortocircuito o da un apparecchio elettrico malfunzionante.