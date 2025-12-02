Incendio in appartamento a Monterusciello a Pozzuoli, 61enne morta e marito grave: ipotesi corto circuito

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Monterusciello, nei pressi di Pozzuoli (Napoli), una donna di 61 anni è morta in un incendio domestico, probabilmente provocato da un guasto elettrico proveniente da un calorifero. Il marito è a sua volta ricoverato in gravi condizioni per ustioni ed esalazioni. L’indagine è scattata nell’immediato: annunciati inoltre controlli sugli impianti negli edifici popolari della zona.

Morta una donna a Monterusciello, Pozzuoli

Il dramma familiare si è consumato martedì 2 dicembre in via Salvatore Di Giacomo a Monterusciello, quartiere di Pozzuoli, nel Napoletano.

Una donna di 61 anni è morta, vittima di un incendio improvviso, scoppiato nella sua abitazione al secondo piano di una palazzina. Allo stesso tempo il marito, di due anni più anziano, è riuscito a salvarsi ma si trova ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono state giudicate gravi.

La dinamica dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scaturito da un guasto a un dispositivo di riscaldamento domestico: un calorifero, o una stufa elettrica in base alle diverse cronache locali.

L’apparecchio avrebbe provocato un corto circuito, facendo rapidamente divampare le fiamme all’interno dell’appartamento. I coniugi si trovavano entrambi in casa quando è scattato l’allarme, ma non hanno fatto in tempo a mettersi al riparo.

All’arrivo dei soccorsi (vigili del fuoco, polizia e 118) per la donna non c’era ormai più nulla da fare. L’uomo, trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie”, versa in gravi condizioni. Secondo quanto evidenziato da Repubblica, avrebbe riportato ustioni estese e problemi respiratori dovuti al fumo inalato.

In aggiornamento