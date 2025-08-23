Incendio in appartamento Acer a Bologna, morta Loretta Mainardi a 79 anni: la donna era costretta a letto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia a Bologna, dove in un appartamento Acer è scoppiato un incendio cha ha ucciso Loretta Mainardi, 79 anni. La donna, che era costretta a letto ed era seguita dai servizi sociali, ha probabilmente causato da sola il rogo facendo cadere una sigaretta accesa. A dare l’allarme una vicina, ma i soccorsi non hanno potuto salvarla. Indaga la polizia scientifica.

Bologna, donna morta in un incendio in casa

Il drammatico incidente è avvenuto sabato 23 agosto a Bologna, intorno alle 8:30 in via Rimesse. L’incendio ha devastato un appartamento Acer all’ultimo piano della palazzina al civico 11.

Nelle fiamme ha perso la vita Loretta Mainardi, donna di 79 anni costretta a letto da tempo per gravi problemi di salute.

L’incendio si è verificato in via Rimesse a Bologna

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la polizia, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano: l’anziana è rimasta intrappolata tra il fumo e le fiamme che hanno avvolto l’alloggio.

Le origini dell’incendio

Secondo le prime ipotesi, il rogo potrebbe essere partito da una sigaretta: la donna ne faceva uso, e non si esclude che si sia addormentata mentre fumava.

A dare l’allarme è stata una vicina di casa che, dopo aver percepito un forte odore di bruciato e udito le urla della 79enne, ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco.

Chi era Loretta Mainardi

Gli stessi vicini hanno raccontato che, ironia della sorte, soltanto un’ora prima dell’incidente un’assistente sociale era passata a far visita alla signora.

Loretta Mainardi riceveva infatti supporto quotidiano da parte dei servizi sociali, con più accessi al giorno per aiutarla nelle necessità domestiche.

All’ingresso dell’abitazione veniva lasciato un foglietto con il codice di apertura della porta, utilizzato dagli operatori: al momento dell’incendio il biglietto era esposto, segno che l’anziana si trovava sola in casa. Ora sarà compito della polizia scientifica chiarire l’esatta origine delle fiamme.

Il cordoglio del sindaco Lepore

Intanto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha espresso cordoglio per la vittima. “Una terribile tragedia sulla quale attendiamo di conoscere l’esito delle indagini sulla dinamica dell’incendio” ha dichiarato il primo cittadino.

“La signora che ha purtroppo perso la vita questa mattina era costantemente seguita dai nostri servizi sociali, che provvedevano ad una costante assistenza domiciliare” ha ricordato Lepore “oltre all’attenzione e alle cure di un familiare e del vicinato, che ha mostrato sempre grande solidarietà. A loro in particolare vorrei esprimere il profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale”.