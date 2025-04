Incendio in barca sul fiume in Congo, il bilancio è drammatico: morti e dispersi, le cause del rogo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un’imbarcazione ha preso fuoco lungo il fiume Congo, nel nord-ovest della Repubblica democratica del Congo. Il bilancio dell’incendio, ancora provvisorio, è drammatico: almeno 143 persone sono morte e decine di altre risultano disperse, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. Al momento dell’incendio a bordo della barca ci sarebbero state circa 500 persone, anche se non esiste una lista passeggeri.

L’incendio a bordo della barca in Congo

L’imbarcazione, una barca di legno denominata HB Kongolo, era partita dal porto di Matankumu ed era diretta al mercato di Ngbondo, nel territorio di Bolomba, nella Repubblica Democratica del Congo.

Non è ancora stato chiarito ufficialmente cosa abbia causato l’incendio, a causa del quale poi la barca si è capovolta. Il rogo potrebbe essere stato provocato da una donna che stava cucinando a bordo, come spiegato da un commissario di bordo all’Associated Press.

Fonte foto: 123RF

Secondo alcuni testimoni le fiamme si sarebbero sviluppate tra alcuni fusti di carburante dell’imbarcazione. Il punto preciso in cui è avvenuto l’incidente è vicino alla città di Mbandaka.

Morti e feriti, bilancio drammatico

Le vittime dell’incendio a bordo dell’imbarcazione per ora sono 143, ma il bilancio potrebbe drammaticamente aumentare con il passare delle ore.

“Un primo gruppo di 131 cadaveri è stato ritrovato mercoledì, mentre altri 12 sono stati recuperati giovedì e venerdì”, ha riferito Joséphine-Pacifique Lokumu, un parlamentare nazionale.

Joseph Lokondo, un leader della società civile locale, ha detto che alcuni sono morti per le ustioni riportate in seguito all’incendio mentre altri sono deceduti per annegamento.

Diversi passeggeri, infatti, tra cui donne e bambini, sono morti dopo essersi tuffati in acqua senza essere in grado di nuotare.

La ricerca dei dispersi

Sarebbero poi decine, probabilmente oltre 100, i dispersi. Anche se è difficile ipotizzare un numero più preciso.

Al momento dell’incendio pare che a bordo della barca ci fossero circa 500 persone, ma in ogni caso non esiste una lista dei passeggeri, e quindi nemmeno un numero esatto.

Sono comunque in corso le ricerche dei dispersi, con squadre supportate dalla Croce Rossa e dalle autorità provinciali.

Incidenti in barca frequenti in Congo

In Congo (negli ultimi mesi alle prese anche con una misteriosa malattia che ha causato numerosi decessi) gli incidenti, anche mortali, in barca sono purtroppo frequenti, perché spesso le imbarcazioni sono sovraffollate, di persone e merci, e i viaggi avvengono di notte. Le autorità faticano a far rispettare le norme marittime.

I fiumi in Congo rappresentano un importante e molto spesso utilizzato mezzo di trasporto, soprattutto nelle aree più remote dove strade e infrastrutture sono scarse o inesistenti.