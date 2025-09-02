Incendio in casa a Ravenna, morte Giuseppina Fiumi e la figlia Maria Teresa Santoni: aperta un'inchiesta

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Due donne di 95 anni e 69 anni sono morte a causa di un incendio scoppiato nella loro casa a Masiera, in provincia di Ravenna. Si tratta di madre e figlia. La 95enne era allettata e la 69enne avrebbe tentato invano di salvarla. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti.

Chi sono le vittime dell’incendio

Nell’incendio hanno perso la vita Giuseppina Fiumi, 95 anni, e la figlia Maria Teresa Santoni di 69 anni.

Le fiamme sono divampate nella notte nella loro abitazione di Masiera, in provincia di Ravenna.

Masiera, in provincia di Ravenna, dove è scoppiato l’incendio

L’allarme è scattato intorno alle 23, quando i vicini hanno notato il fumo e le fiamme, tentando invano di intervenire e chiamando i soccorsi.

L’indagine per omicidio colposo contro ignoti

L’apertura dell’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti da parte della procura è un atto dovuto, in ragione degli accertamenti tecnici disposti dalla pm di turno Lucrezia Ciriello.

Sono previsti anche un sopralluogo dei vigili del fuoco di Bologna nella casa in cui è avvenuta la tragedia e un accertamento medico-legale sui cadaveri, trovati carbonizzati.

Le due donne sono state trovate nella stessa stanza, una su un letto e una per terra. La presenza di due carrozzine suggerisce problemi di deambulazione, forse della 95enne. La figlia avrebbe tentato di salvarla.

L’ipotesi dell’incidente

Al momento l’ipotesi principale su quanto accaduto resta quella dell’incidente, non è escluso possa essersi trattato di una sigaretta lasciata accesa.

La presenza di tanti libri avrebbe agevolato le fiamme dando il via all’incendio.

Per chiarire ogni aspetto, verranno infine sentiti diversi testimoni tra cui i vicini e la signora domestica che aiutava le due donne.

La villa, nota come Villa Ballotta, ha un valore storico: appartenuta alla famiglia nobiliare Rasponi dal XIV secolo, era conosciuta nella zona e le vittime erano figure note nella comunità.