Incendio in night club di Goa in India per l'esplosione della bombola, morti e feriti in discoteca

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un tragico incendio si è verificato in un night club di Arpora, a nord di Goa, in India. Secondo le ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato a seguito di un incidente: una bombola del gas sarebbe esplosa. La tragedia ha portato alla morte di almeno 25 persone tra personale della discoteca e turisti. Si contano inoltre diversi feriti.

India, incendio devasta un night club

Era passata da poco la mezzanotte tra il 6 e il 7 dicembre quando un devastante incendio ha distrutto un night club ad Arpora, nel nord di Goa, in India.

Il rogo sarebbe stato causato da un’esplosione e ha coinvolto sia il personale della discoteca, sia alcuni avventori. Tra questi, anche diversi turisti.

Dalle prime indagini emerge che il rogo sarebbe divampato perché il night club non rispettava le norme di sicurezza antincendio.

Le Forze dell’Ordine locali stanno comunque indagando per determinare le cause esatte (e le responsabilità) dell’accaduto.

Rogo in discoteca a Goa, la dinamica: l’esplosione della bombola del gas

Secondo quanto riportato dalla Polizia locale, comunque, l’incendio che si è sviluppato nel night club di Goa e che ha causato morti e feriti sarebbe stato causato da una detonazione.

Una bombola del gas, che forse si trovava nella cucina della discoteca, sarebbe infatti esplosa.

Non sono ancora note le cause che hanno portato all’esplosione della bombola. È stato comunque confermato che, al momento della detonazione, in pista c’erano almeno 100 persone.

Nel caos che ne è seguito, diversi avventori sarebbero rimasti intrappolati tra le fiamme.

Il bilancio di morti e feriti

Stando al bilancio diffuso dal Primo Ministro di Goa, l’incendio avvenuto nel night club ha coinvolto soprattutto i membri del personale del locale.

La maggior parte dei morti, infatti, si conterebbe nel personale della cucina della discoteca. Tuttavia, tra le vittime si contano anche alcuni turisti che, stando alle ricostruzioni, sarebbero rimasti intrappolati nel locale.

Il bilancio, stando all’ultimo aggiornamento, è di almeno 25 morti tra cui, secondo le prime stime, 3 o 4 turisti.

I feriti, tutti in condizioni stabili, sarebbero invece 6.