Incendio in ospedale a Islamabad in Pakistan e neonati morti, fiamme da un condizionatore: un solo superstite

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È scoppiato un incendio nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences. A darne comunicazione è l’amministrazione di Islamabad, che ha spiegato come l’incendio sia scoppiato al terzo piano del reparto Mother and Child Hospital. Sul posto i soccorsi, con sei autopompe per domare le fiamme. Molti bambini sono stati trasferiti, ma circa 14 neonati hanno perso la vita. La causa dell’incidente sarebbe l’esplosione di un condizionatore d’aria presente nel reparto.

Incendio nell’ospedale di Islamabad

Grave incendio al terzo piano del reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences. L’area colpita è quella del reparto Mother and Child Hospital.

L’autorità locale ha dichiarato che sul posto sono intervenute imponenti squadre di vigili del fuoco con diverse autopompe e squadre di soccorso sanitario con quattro ambulanze impegnate nelle operazioni di salvataggio.

L’incendio appare domato a distanza di poche ore, ma purtroppo ci sono diversi neonati morti e altri feriti in modo grave. Dalle prime testimonianze, raccolte dal quotidiano pakistano Dawn, le donne che avevano appena partorito sono dovute evacuare in autonomia correndo giù per le scale.

Il bilancio delle vittime

L’amministrazione di Islamabad ha confermato che molti neonati e bambini sono stati trasferiti dal reparto alla terapia intensiva. Circa 14 hanno riportato ustioni molto gravi e fatali.

La portavoce del reparto neonatale, la dottoressa Aneeza Jalil, ha dichiarato al quotidiano Dawn che nel reparto erano ricoverati 15 neonati: “Almeno un neonato è stato salvato da un medico”, ha raccontato.

Il ministro della Salute Mustafa Kamal ha confermato la morte di 14 neonati. Nel reparto c’erano diversi neonati in incubatrice o sotto ossigenoterapia.

Il racconto dei testimoni

A distanza di ore iniziano a parlare i testimoni del drammatico incendio. Una donna, che aveva la nipote ricoverata nel reparto coinvolto, ha raccontato che dopo lo scoppio dell’incendio le donne che avevano appena partorito “hanno dovuto correre giù per le scale dal secondo piano”.

Un uomo invece ha raccontato di aver preso la figlia di tre giorni in braccio, di aver preso la moglie e di essere scappato in strada ad aspettare i soccorsi: “Le squadre di soccorso sono arrivate troppo tardi e la polizia è arrivata dopo quattro ore”, ha raccontato.

Secondo un altro testimone, le persone si stavano aiutando da sole. L’incendio infatti sarebbe scoppiato intorno alle sei del mattino e i soccorsi sarebbero arrivati verso le nove. “La gente urlava. C’era del fumo nero. Siamo corsi a perdifiato. Grazie a Dio, il mio bambino sta bene”, ha raccontato un uomo. E poi c’è chi ha perso il figlio e grida fuori dall’ospedale chiedendo giustizia.

Le cause dell’incendio

Si apprende inoltre che le cause del grave incendio siano da ricollegare a una generale mancanza di sicurezza negli ospedali in Pakistan, come denunciano le persone presenti e ricoverate nel reparto di ginecologia ai giornali.

Il ministro della Salute ha infatti raccontato che l’incidente, avvenuto intorno alle 6:45 del mattino, è stato ricollegato all’esplosione di un condizionatore d’aria presente nel reparto.

L’incendio si è presto aggravato per via delle bombole di ossigeno presenti per i neonati sotto ossigenoterapia: si sarebbero scatenate, quindi, diverse esplosioni.