Incendio in Spagna, Costa Brava divorata dalle fiamme: 1280 ettari in cenere e 43 mila persone chiuse in casa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un incendio in Spagna sta mettendo in ginocchio la Costa Brava, popolare destinazione turistica nel nord-est del Paese. Le fiamme sarebbero partite da alcuni lavori stradali e hanno devastato oltre 1.280 ettari. L’alta nube di fumo sta costringendo oltre 43 mila persone a non poter uscire di casa per evitare pericoli.

Incendio in Spagna

Maxi incendio in Costa Brava nel nord-est della Spagna. Il rogo è divampato nella mattinata di venerdì 3 luglio nei pressi della località di La Bisbal d’Emporda’, vicino a Girona, a una ventina di chilometri dalla costa mediterranea.

Oltre 1.280 gli ettari di bosco andati in cenere per le fiamme e oltre 43mila le persone confinate in casa nell’attesa che i soccorsi finiscano di spegnere l’incendio.

Costa Brava in ginocchio per le fiamme

Il rogo è scoppiato a La Bisbal intorno alle 9 e 15 e, come riporta Euronews che cita gli Agenti Rurali, potrebbe essere stato innescato da lavori meccanici su una strada. Da lì le fiamme sono avanzate anche grazie alla spinta della tramontana e hanno finito per generare focolai secondari nel massiccio delle Gavarres e a Vilavenut, nella provincia di Girona.

Il vento ha alimentato le fiamme e creato una densa nube di fumo alta fino a 4 chilometri che ha costretto le autorità a ordinare ai residenti di oltre dieci Comuni lungo questo tratto della costa catalana di restare in casa. Sarebbero oltre 43 mila le persone chiuse nelle proprie abitazioni mentre in 40 mila hanno ricevuto allerte mobili nel momento in cui si stavano propagando le fiamme. È arrivato anche l’invito ai residenti della vicina Barcellona – che spesso passano i fine settimana in queste zone – a rimandare i propri spostamenti.

Ingente il dispiegamento di forze per limitare i danni del rogo. Sul campo ci sono oltre 200 vigili del fuoco con più di 50 squadre supportate da 11 mezzi aerei. Tra i loro interventi, sono riusciti a evacuare 150 persone in pericolo in un complesso residenziale e in un campeggio a Romanyà de la Selva.

Le reazioni e l’uomo fermato

Svariati i messaggi dell’autorità ai cittadini per fare fronte comune e resistere all’emergenza causata dal vasto incendio. “La difficoltà sta nel fatto che le fiamme non riescono ad essere confinate in un unico punto”, ha detto David Borrell, capo dei vigili del fuoco della Catalogna.

Il presidente del governo regionale catalano, Salvador Illa, ha richiesto l’intervento dell’esercito e dell’unità militare di emergenza per domare l’incendio. Intanto, come riporta El Pais, un uomo risulterebbe essere detenuto per presunta grave impudenza: sarebbe lui ad aver dato origine alle fiamme con l’utilizzo di una smerigliatrice angolare a bordo di una strada del luogo.

Intanto, sui social e in particolare su X, i video e le immagini dell’incendio stanno diventando virali e colgono la situazione di grande ansia creata dalle fiamme che continuano a bruciare ettari ed ettari del territorio della Costa Brava, in Spagna.