Incendio in stazione Garibaldi di Milano, fumo nero da un binario: disagi per passeggeri coi treni in ritardo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Si è sviluppato un principio di incendio alla stazione di Milano Porta Garibaldi, una delle più importanti della città, in cui arrivano moltissimi treni regionali e del servizio suburbano, oltre ad alcuni convogli nazionali ad alta velocità. Le fiamme avrebbero danneggiato alcuni cavi elettrici del binario 20. Non risultano persone ferite nell’incendio. La stazione è rimasta aperta, ma i treni hanno accumulato ritardi fino a 60 minuti. È stato chiuso invece al traffico il cavalcavia della Bussa, che scavalca i binari, ed è stata evacuata la Torre Tecnimont, in piazza Sigmund Freud.

È scoppiato un incendio alla stazione di Milano Porta Garibaldi

Attorno alle 8:30 del 30 luglio è scoppiato un incendio al binario 20 della stazione di Milano Porta Garibaldi, all’altezza della galleria che la collega con l’altra stazione principale di Milano, Centrale.

Il rogo avrebbe coinvolto alcuni cavi elettrici della linea ferroviaria. Il tunnel si è riempito di fumo ma i vigili del fuoco hanno contenuto rapidamente le fiamme. Non risultano persone ferite.

IPA

La stazione è rimasta aperta, mentre è stato chiuso il cavalcavia della Bussa, che permette di oltrepassare i binari. Evacuato anche un edificio nei pressi della stazione, la Torre Maire Tecnimont, dove ha sede la multinazionale Maire.

“L’area coinvolta è stata immediatamente messa in sicurezza e sono state adottate tutte le misure precauzionali necessarie. Non si registrano feriti tra dipendenti o visitatori” ha spiegato in un comunicato l’azienda.

I ritardi causati dall’incendio di Porta Garibaldi

Trenitalia, alle 10:30, segnalava ancora ritardi fino a 60 minuti dei treni in transito nella stazione di Milano Porta Garibaldi, a causa dell’incendio. Ci sono state tre modifiche ai percorsi di altrettanti treni ad alta velocità:

Frecciarossa 9712 Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:06): il treno oggi ferma a Milano Certosa e Milano Lambrate anziché Milano Porta Garibaldi;

Frecciarossa 9702 Venezia Santa Lucia (6:18) – Torino Porta Nuova (10:00): il treno oggi ferma a Milano Lambrate anziché a Milano Porta Garibaldi;

Frecciarossa 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:52): il treno oggi ferma a Milano Certosa e Milano Lambrate anziché a Milano Porta Garibaldi.

A livello regionale, risultano invece cancellati diversi treni diretti verso Lecco e Gallarate, con ritardi significativi anche per alcuni convogli diretti verso Como.

Cosa ha causato l’incendio di Milano Porta Garibaldi

Al momento non è chiaro quali siano le cause dell’incendio della stazione di Milano Porta Garibaldi.

Il sito di informazione locale MilanoToday riporta che potrebbe essere legato alla presenza di persone senza fissa dimora, che spesso trovano rifugio la notte proprio nel tunnel che collega Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi.