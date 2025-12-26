Incendio in un agriturismo nel Mantovano, 7 persone intossicate da monossido di carbonio: bimba in ospedale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un incendio si è sviluppato all’alba in un agriturismo nel Mantovano. Sette persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo per inalazione di monossido di carbonio, mentre una ha rifiutato il ricovero. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Roverbella e Bagnolo San Vito, che hanno posto sotto sequestro l’agriturismo e un’abitazione limitrofa. Spetterà ora agli accertamenti stabilire le cause del rogo, al momento ancora da chiarire.

Incendio in un agriturismo nel Mantovano

Un rogo si è sviluppato all’alba di oggi, venerdì 26 dicembre, in un agriturismo nel Mantovano.

L’incendio è divampato intorno alle 6 del mattino all’interno dell’agriturismo Corte Rocca, a San Giorgio Bigarello, in località Villanova De Bellis, lungo via Cadè. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate.

Sette persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo per inalazione di monossido di carbonio, mentre una ha rifiutato il ricovero. Nessuno risulta in gravi condizioni.

I soccorsi: 7 persone in ospedale

Per precauzione, sette persone sono state accompagnate in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mantova per accertamenti legati all’inalazione di monossido di carbonio.

Le loro condizioni, secondo quanto emerso, non destano preoccupazione. Sono stati coinvolti una donna di 53 anni con la figlia di 1 anno, due uomini, un’anziana, ma anche un ragazzino di 10 e una bambina di 4 anni.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero originate dalla veranda della struttura, estendendosi rapidamente all’intero edificio, abitato in quel momento da residenti e turisti. Nell’agriturismo vivevano due famiglie, parenti tra loro.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è durato oltre tre ore, prima che l’incendio venisse completamente domato.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Roverbella e Bagnolo San Vito, che hanno posto sotto sequestro l’agriturismo e un’abitazione limitrofa. L’incendio era visibile da gran parte del vicinato.