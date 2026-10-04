Incendio in un appartamento a Milano, trovate bombole che avrebbero potuto causare un'esplosione: morta 75enne

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Un incendio è divampato in un appartamento a Milano, una donna di 75 anni è morta a causa delle fiamme. Il rogo ha avvolto l’immobile in pochi minuti. I pompieri hanno rinvenuto tre bombole di ossigeno sanitario, dalle quali si sarebbe potuta determinare un’esplosione. Evacuati tutti gli altri inquilini del condominio.

L’incendio a Milano

L’incendio ha avuto origine in un appartamento di un condominio in via Demonte, a Milano, poco prima delle 13.30.

Nell’abitazione viveva una 75enne rimasta vittima del rogo.

ANSA

Dai primi accertamenti, sembra che il fuoco abbia avvolto in pochissimi minuti l’immobile.

I soccorsi sul posto

Sul posto sono arrivate, in brevissimo tempo, le squadre di soccorso provenienti dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni.

Per la 75enne, che viveva sola nell’appartamento dell’edificio in zona Niguarda, non c’è però stato nulla da fare.

Le cause che hanno dato origine all’incendio sono al vaglio del Niat (Nucleo investigativo antincendi territoriale) regionale dei vigili del fuoco.

Le bombole di ossigeno sanitario

I pompieri hanno rinvenuto tre bombole di ossigeno sanitario, di cui una avvolta dalle fiamme: se non fossero state spente, si sarebbe potuta determinare un’esplosione.

I fumi prodotti dalla combustione hanno anche costretto all’evacuazione dei residenti al piano superiore: alcuni sono stati curati sul posto dal personale del 118, ma senza ospedalizzazione.

All’alba un altro rogo è divampato invece nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, provocando sette feriti.