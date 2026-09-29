Incendio in un appartamento a Vimodrone, uomo salvato dalle fiamme grazie ai carabinieri: è gravissimo
Nell'incendio divampato a Vimodrone nel è rimasto gravemente ferito un uomo di 56 anni che ora si trova al Centro ustioni
Un incendio è divampato in un appartamento di Vimodrone (Milano). Nel rogo un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito. Altre otto persone sono state visitate sul posto, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.
L’incendio a Vimodrone
L’incendio è divampato la mattina di martedì 29 settembre intorno alle 8.30.
Le fiamme avrebbero avuto origine da un appartamento situato al piano terra di una palazzina in via Sant’Anna 38 a Vimodrone (Milano).
Sul posto sono presto intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, arrivate dai distaccamenti di Gorgonzola e Sesto San Giovanni.
I primi soccorsi
I pompieri sono riusciti spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area prima che l’incendio si estendesse agli appartamenti adiacenti o ai piani superiori.
Come riporta Milano Today, insieme ai vigili del fuoco sono arrivati sul posto anche i soccorritori del 118 e i carabinieri, che hanno sfondato la porta di casa in cui erano divampate le fiamme.
Stando a quanto appreso, nell’incendio è rimasto gravemente ferito un uomo di 56 anni.
Un ferito grave e otto visitati sul posto
Il 56enne è stato estratto dai carabinieri, che sono stati i primi ad arrivare, e rianimato sul posto.
Successivamente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dove si trova il Centro ustioni.
Otto persone sono state visitate sul posto, ma non è stato necessario il trasferimento in pronto soccorso.
Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme, mentre soltanto l’appartamento interessato (andato completamente distrutto) è stato dichiarato inagibile.