Incendio in un capannone a Macchiareddu vicino Cagliari, sentite diverse esplosioni: in fiamme circa 40 auto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Paura nella notte a Macchiareddu, vicino Cagliari, per un incendio divampato in un capannone industriale adibito al recupero di metalli. Le fiamme, accompagnate da esplosioni e da un forte boato avvertito in città, hanno coinvolto circa 40 auto, batterie ed elettrodomestici. Vigili del fuoco al lavoro per ore; indagini in corso sulle cause.

Incendio a Macchiareddu, fiamme ed esplosioni nella notte

Un vasto incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri – lunedì 22 dicembre – in un capannone dell’area industriale di Macchiareddu, alle porte di Cagliari. Il rogo è divampato intorno alle 23 all’interno di un’azienda specializzata nel recupero di metalli da apparecchiature elettriche.

Poco dopo la mezzanotte, in diversi quartieri del capoluogo e nei comuni vicini è stato avvertito un forte boato, seguito da altre esplosioni legate ai materiali stoccati nel capannone.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Macchiareddu, la zona di Cagliari dove si è verificato l’incendio che ha coinvolto circa 40 auto

Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’area, alimentate dalla presenza di rifiuti elettronici e componenti industriali. Non si registrano feriti, ma c’è stata molta apprensione tra i residenti per l’intensità del rogo e per la colonna di fumo visibile a distanza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre operative, supportate da autobotti, una cisterna ad alta capacità idrica e mezzi con autorespiratori.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono proseguite per tutta la notte, sotto il coordinamento del funzionario di guardia presente sul posto.

Secondo quanto riferito, nell’incendio sono state coinvolte circa 40 autovetture, oltre a elettrodomestici di vario genere, cumuli di batterie, pneumatici e motori. La natura dei materiali ha reso particolarmente complesse le operazioni, causando anche le esplosioni udite durante le fasi più intense del rogo. I pompieri hanno lavorato a lungo per evitare che le fiamme si propagassero ad altre strutture dell’area industriale.

Accertamenti in corso sulle cause dell’incendio vicino Cagliari

Terminate le fasi più critiche, sono iniziate le operazioni di bonifica per eliminare eventuali focolai residui e scongiurare nuove riaccensioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.

Al momento le cause dell’incendio restano da chiarire. Solo al termine dei sopralluoghi tecnici sarà possibile stabilire l’origine del rogo e valutare l’entità complessiva dei danni.

Non viene esclusa alcuna ipotesi, mentre le autorità monitorano anche eventuali conseguenze ambientali legate alla combustione dei materiali presenti nel capannone.