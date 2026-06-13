Incendio in un casolare abbandonato a Campagnano vicino Roma, senzatetto morto carbonizzato: le ipotesi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un uomo è stato trovato morto carbonizzato dopo un incendio scoppiato in un casolare abbandonato a Campagnano di Roma, alle porte della Capitale. La vittima sarebbe un cittadino romeno che utilizzava l’edificio come ricovero di fortuna. I carabinieri indagano per chiarire le cause del rogo e non escludono alcuna ipotesi.

Incendio in un casolare alle porte di Roma

Tragedia nella tarda serata di venerdì 12 giugno a Campagnano di Roma, comune a nord della Capitale. Un incendio ha devastato un edificio abbandonato utilizzato come rifugio da persone senza fissa dimora.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all’interno il corpo carbonizzato di un uomo.

L’allarme è scattato intorno alle 23: secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno rapidamente avvolto il casolare, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra e un’autobotte per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Un senzatetto è morto carbonizzato

Una volta domate le fiamme, durante le operazioni di bonifica dello stabile, i pompieri hanno scoperto il cadavere dell’uomo all’interno della struttura: la vittima sarebbe un cittadino romeno che viveva nel casolare, trasformato nel tempo in un ricovero di fortuna.

Sull’età dell’uomo emergono al momento informazioni non del tutto coincidenti nelle prime ricostruzioni diffuse dopo il fatto: saranno gli accertamenti delle autorità a confermare con precisione l’identità della vittima e i dettagli anagrafici.

La salma è stata trasferita al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposta ad autopsia: proprio l’esame autoptico potrà fornire elementi utili sia per accertare le cause del decesso sia per comprendere se l’uomo fosse già all’interno dell’edificio al momento dello scoppio dell’incendio.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’area interessata dal rogo è stata delimitata per consentire i rilievi tecnici e gli approfondimenti investigativi.

Cosa ha causato l’incendio, tutte le ipotesi

Gli investigatori stanno cercando di stabilire come si siano sviluppate le fiamme e se vi siano eventuali elementi che possano aver contribuito all’incendio. Al momento non risultano persone coinvolte oltre alla vittima.

Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella dell’incidente accidentale, magari provocato da una fonte di calore utilizzata per illuminare o riscaldare il rifugio improvvisato.

Non viene però esclusa nessuna pista. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile scenario, compresa l’eventualità di un gesto volontario o di altre circostanze che potrebbero aver favorito la propagazione delle fiamme.