Incendio in un condominio di Anversa in Belgio, ci sono almeno 6 morti: fiamme nel palazzo di 10 piani

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Un condominio di 10 piani ha preso fuoco ad Anversa, in Belgio. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’incendio avrebbe provocato dei morti, almeno 6, ma si tratterebbe di un bilancio provvisorio. Nell’edificio vivrebbero oltre 200 persone. I soccorritori sarebbero al lavoro per individuare eventuali altre vittime.

Cosa sappiamo sull’incendio ad Anversa

L’incendio è divampato poco prima delle ore 10 di mercoldì 1 luglio in un condominio situato in viale August Vermeylen.

Secondo la polizia locale, citata da AGI, ci sarebbero diversi morti – almeno 6, ma il bilancio è provvisorio – e feriti, sia lievi che gravi.

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Le fiamme sarebbero partite dall’ottavo piano del palazzo in cui vivrebbero oltre 200 persone.

Dall’edificio si è levata una densa colonna di fumo: anche per questo, i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre e, se necessario, a spegnere gli impianti di ventilazione.

L’incendio sarebbe particolarmente esteso e intenso, i vigili del fuoco starebbero quindi agendo in condizioni difficili, almeno secondo la polizia.

Non sarebbe ancora chiara la causa del rogo, anche se – riferisce AGI – parrebbe che le fiamme siano state causate da un guasto tecnico al piano terra.

Condominio evacuato

Il condominio, secondo il quotidiano Le Soir, sarebbe stato evacuato: le squadre dei vigili del fuoco sarebbero quindi impegnate nello spegnimento, ma anche nella ricerca di eventuali altre vittime e feriti.

Sul posto, oltre alla Protezione civile, ci sarebbero oltre 10 autopompe: Marie De Clercq, portavoce dei vigili del fuoco, ha spiegato che “tiamo ricevendo supporto dalle zone di intervento di emergenza di Waasland, Rand e Rivierenland”.

Sarebbe stato attivato un piano di emergenza sanitaria per evitare il collasso degli ospedali della zona.

Dove si trova l’edificio

L’edificio si trova nel quartiere di Linkeroever, a est: si tratta di una zona residenziale piena di grattacieli, vicina a un grande parco dove d’estate si tengono concerti all’aperto.

Aperta un’inchiesta

La Procura e il giudice istruttore sono stati incaricati di indagare, aperta quindi un’inchiesta.