Incendio in un condominio di Pontedera, donna morta in casa tra le fiamme: evacuati tutti gli altri residenti

Un incendio si è propagato in un condominio a Pontedera, nel Pisano, una donna è morta tra le fiamme che si sono sviluppate all’interno di un’appartamento al primo piano. I vigili del Fuoco hanno domato il rogo, intanto sono stati evacuati i residenti della struttura.

L’incendio a Pontedera

L’incendio ha avuto origine in un condominio in via Sacco e Vanzetti a Pontedera (Pisa).

Sono ancora da accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme in un’appartamento al primo piano del Palazzo Rota.

A causa del fumo sono stati evacuati altri appartamenti, il rogo ha interessato anche altri locali della struttura.

I vigili del fuoco sono intervenuti celermente e hanno estinto il rogo. Proprio i pompieri hanno ritrovato il corpo senza vita della vittima. Sul posto sono arrivati anche carabinieri, polizia locale e 118 con due ambulanze e automedica.

La vittima dell’incendio

La donna morta nell’incendio sarebbe un’anziana di 86 anni, secondo quanto riporta La Nazione.

La vittima, stando alle prime informazioni non confermate, sembra vivesse da sola.

L’allarme è scattato intorno alle 8 all’interno dell’alloggio al primo piano dell’immobile di sette piani.

La presenza di fumi della combustione ha comportato l’evacuazione di altri appartamenti, con decine di persone intossicate.

Le ipotesi sulle cause dell’incendio

Sono in corso le indagini per capire cosa abbia causato l’incendio, forse una fuga di gas o un corto circuito.

È stata dichiarata la maxi emergenza dato l’alto numero di intossicati. La zona in cui si trova il condominio è piuttosto centrale, vicina alla stazione ferroviaria.

Il Comune di Pontedera ha informato che, presso gli uffici dell’Unione Valdera, in via Brigate Partigiane 4, è istituito un punto di accoglienza, informazione e supporto ai residenti degli appartamenti interessati dall’incendio. Per informazioni si può contattare il numero di telefono: 0587 299690.