Incendio in un hotel a Calcutta per il condizionatore esploso, morti e feriti: tra le vittime un bambino

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Tragedia in un hotel a Calcutta, in India. Un condizionatore sarebbe esploso causando un grave incendio che ha coinvolto l’intera struttura. Sono almeno nove le persone rimaste uccise dal rogo, tra cui un bambino, e numerosi i feriti. All’interno dell’albergo, al momento dell’incidente, si trovavano 60 persone. Nove di queste sono state salvate e condotte in ospedale.

L’incendio nell’hotel a Calcutta

Nella mattina di mercoledì 19 agosto, le 2:00 di notte in ora locale, un incendio è scoppiato in un albergo di Calcutta.

L’economica struttura ricettiva si trova in via Mirza Ghalib, nel centro della città, vicino la zona commerciale del New Market.

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Si tratta di un’area frequentata da chi arriva dal Bangladesh nello stato indiano del Bengala, spesso per ricevere cure mediche in ospedali più avanzati e dai prezzi accessibili.

Quando è scoppiato l’incendio all’interno dell’hotel si trovavano 60 persone. Circa 80 residenti della zona sono stati evacuati.

Dopo circa due ore e mezza, le fiamme sono state domante e proseguono le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del rogo.

Tra le nove vittime anche un bambino

“Nove persone, tra cui un bambino, sono morte nell’incendio” ha dichiarato il direttore dei vigili del fuoco dello stato del Bengala Occidentale Anuj Sharma.

“Un denso fumo ha avvolto l’hotel e alcune vitime sono state trovate nei bagni” ha aggiunto.

Seppur si attenda la conferma ufficiale delle loro identità, secondo quanto riportato a EFE da un diplomatico della Missione del Bangladesh a Calcutta, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese.

Il direttore dei pompieri locali ha anche riferito che 9 persone, tra cui 6 uomini, 2 donne e un bambino, sono state tratte in salvo e condotte in ospedale.

Il rogo a causa del condizionatore

Le autorità locali, supportate dagli agenti della polizia forense, sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell’incidente e individuare le cause dell’incendio.

L’ipotesi è che il rogo sia stato causato da uno dei condizionatori presenti nelle camere degli ospiti. Il dispositivo sarebbe esploso causando l’incendio, con le fiamme presto propagatesi nel resto della struttura.

Il sistema antincendio non era a norma

Sui social media alcuni utenti denunciano il mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza: l’allarme antincendio non avrebbe suonato.

L’ipotesi è avvallata da fonti della polizia sulla testata locale Times Now. L’edificio sarebbe stato privo di certificazione antincendio e non era stato sottoposto ad alcuna verifica di sicurezza.

Gli inquirenti avrebbero inoltre individuato pareti costruite in modo da ostruire un’uscita di sicurezza, rendendo più complesse le operazioni di evacuazione e soccorso.

Dubbi anche sull’idoneità dell’impianto elettrico, che pare presentasse quattro o cinque condizionatori alimentati da un unico allaccio.