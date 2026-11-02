Incendio in un magazzino al porto vecchio di Trieste, un uomo e una donna morto dopo il cedimento del solaio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Due persone sono morte in seguito a un incendio divampato nella notte in un capannone nel porto vecchio di Trieste. Le fiamme hanno provocato il cedimento di un solaio, che avrebbe intrappolato due delle persone che si trovavano all’interno della struttura. Le vittime sarebbero due migranti, un uomo e una donna, non ancora identificati. All’interno del magazzino in cui è scoppiato l’incendio c’erano anche altri migranti che sono riusciti a scappare in tempo, ancora da chiarire le cause del rogo.

Incendio al porto vecchio di Trieste

Tragedia nella notte a Trieste: due persone sono morte in un incendio divampato in un magazzino dismesso nell’area del porto vecchio. Lo riporta Ansa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia e i carabinieri.

Stando alle prime notizie, le vittime sarebbero un uomo e una donna. I corpi carbonizzati dei due sono stati trovati dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento delle fiamme.

ANSA

Secondo quanto riferito da Il Piccolo, l’incendio sarebbe divampato attorno alle 23 di domenica 1 novembre. L’incendio è scoppiato in una struttura in disuso nella zona del porto vecchio, un’area in cui spesso trovano rifugio di fortuna migranti provenienti dalla rotta balcanica.

Morti un uomo e una donna

Complesse le operazioni di spegnimento dell’incendio, che sono andate avanti per diverse ore. Secondo quanto emerso, i corpi carbonizzati delle due vittime sarebbero stati individuati soltanto dopo alcune ore.

Le due persone morte non sono state ancora identificate: i corpi sono irriconoscibili e non sarebbero stati trovati documenti. Si tratterebbe di un uomo e una donna, probabilmente due dei migranti che usavano il magazzino come riparo di fortuna.

Diverse altre persone erano presenti all’interno della struttura quando è scoppiato l’incendio, ma sono riuscite a uscire in tempo. Sarebbero stati alcuni di loro a dare l’allarme. I due invece sarebbero rimasti intrappolati all’interno, forse a causa del cedimento del solaio.

Le indagini

I vigili del fuoco e la polizia scientifica intervenuti sul posto hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. La procura di Trieste ha aperto un fascicolo d’indagine sull’incendio.

Ancora da chiarire le cause del rogo e la dinamica del cedimento del solaio. Le fiamme potrebbero forse essere partite da uno dei fuochi accesi dalle persone che si trovavano nel magazzino per riscaldarsi e cucinare.