Incendio in un palazzo a Brugherio, medico si lancia dal quarto piano per sfuggire alle fiamme e muore

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Brianza, nella serata di sabato 1 agosto un uomo è morto in seguito a un incendio scoppiato in una palazzina a Brugherio. Secondo una prima ricostruzione, il 66enne Stefano Bramati, medico in pensione, si sarebbe lanciato dal quarto piano per cercare di sfuggire alle fiamme. Trasportato all’ospedale, è morto poco dopo.

Incendio in una palazzina a Brugherio

La tragedia si è consumata nella serata di ieri, sabato 1 agosto, a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza.

Attorno alle 19.30 è scoppiato un incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina nella frazione di San Damiano. Lo riporta Ansa.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Dal condominio si è alzata un’alta colonna di fumo visibile da distanza. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118.

Morto Stefano Bramati

In seguito all’incendio è morto un uomo di 66 anni che viveva nell’appartamento avvolto dalle fiamme.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’inquilino, Stefano Bramati, medico in pensione, si sarebbe lanciato di sotto in preda alla disperazione, per cercare di sfuggire alle fiamme.

Soccorso dal personale sanitario e trasportato d’urgenza all’ospedale di Vimercate, l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta.

Il gesto disperato, si è lanciato dal quarto piano

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio è divampato, per cause ancora da chiarire, in un appartamento all’ultimo piano del condominio. Le fiamme si sono poi estese al piano mansardato e alla copertura del tetto.

L’inquilino dell’appartamento avrebbe prima tentato di trovare rifugio dalle fiamme sul balcone, poi in preda alla disperazione si sarebbe buttato di sotto.

All’arrivo dei soccorritori, l’uomo si era appena gettato. I medici hanno tentato di rianimarlo sul posto, poi la corsa all’ospedale, ma non c’è stato niente da fare.

Per domare il rogo è stato necessario un ingente dispiegamento di forze da parte dei vigili del fuoco di Monza e Brianza e di Milano.