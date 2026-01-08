Incendio in un palazzo a Piombino in via Fiume, paura per i residenti evacuati e intossicati

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Paura a Piombino, in provincia di Livorno, per un incendio scoppiato in un palazzo nel pomeriggio dell’8 gennaio. Circa ottanta persone sono state fatte evacuare e cinque sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedale. Le cause del rogo, partito dal piano terra, dovrebbero essere accidentali.

L’incendio nel palazzo a Piombino

L’incendio è nato al piano terra di un palazzo in via Fiume a Piombino.

Il fumo è poi salito agli altri piani. Cinque persone sono rimaste intossicate ma sono state trattate in codice giallo.

Le loro condizioni non destano preoccupazione. In tutto, il 118 ha visitato sul posto venti residenti. Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i carabinieri.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Per spegnere il rogo, è stato necessario un maxi intervento di 118 e vigili del fuoco, con la strada invasa dai mezzi di soccorso.

Le fiamme hanno attaccato alcune masserizie posizionate proprio al piano terra.

L’incendio sarebbe divampato da passeggini posizionati nell’androne del palazzo, attaccando poi un perlinato in legno e danneggiando pesantemente i contatori dell’elettricità.

Non ci sarebbero danni strutturali grazie anche al tempestivo intervento dei vigili del fuoco – che hanno fatto uscire gli inquilini anche facendoli scendere con l’autoscala – ma l’immobile è senza corrente e fino a quando non saranno ripristinati gli impianti elettrici le persone non potranno rientrare in casa.

L’intervento dei soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti dal distaccamento di Piombino e da quello di Follonica. Quattro in tutto gli automezzi in azione, compresa l’autoscala, e dieci operatori.

Il palazzo in cui si sono propagate le fiamme è composto da 19 appartamenti, tutti gli inquilini sono stati fatti evacuare.

Il 118 ha inviato diverse ambulanze e allertato anche l’elicottero Pegaso. Per i soccorsi sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza di Piombino con medico, della Croce Rossa di Suvereto, San Vincenzo e Donoratico, della Misericordia di Piombino.

Sul posto, per gli accertamenti, è intervenuta anche la polizia municipale e la polizia.

Le persone intossicate dal fumo sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Villamarina.

Il sindaco di Piombino

Il Comune sta provvedendo a trovare luogo di ricovero per le famiglie evacuate.

Il sindaco Francesco Ferrari ha condiviso su Facebook alcune foto dell’accaduto.

“Si è verificato un incendio in un palazzo di via Fiume. Dai primi accertamenti, l’origine sarebbe riconducibile all’impianto elettrico dello stabile”, ha scritto.

“Il Comune di Piombino è presente fin dal primo momento – si legge ancora nel post – e sta dando pieno supporto alle operazioni. In queste ore siamo impegnati a garantire trasporto e alloggio temporaneo alle persone evacuate. Da una prima stima si tratta di circa 80 cittadini. Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione e a fornire aggiornamenti costanti. La nostra priorità è la sicurezza e l’assistenza a tutte le persone coinvolte”.