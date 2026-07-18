Incendio in un palazzo della periferia di Milano, due vittime e due intossicati: evacuati anche edifici vicini

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È scoppiato un grave incendio nel tardo pomeriggio in via Padre Placido Riccardi nella periferia di Milano. Stando alle prime informazioni pervenute tramite i vigili del fuoco, ci sono due persone decedute, un uomo e una donna, e almeno altre due persone sono rimaste intossicate dal fumo. Il palazzo è stato evacuato, ma per precauzione anche gli edifici accanto sono stati allertati. Le operazioni sono ancora in corso.

Incendio a Milano

Un altro incendio si è verificato nella periferia di Milano, nello specifico in via Padre Placido Riccardi in zona Cimiano a Milano. Le fiamme hanno avvolto una palazzina nel tardo pomeriggio di sabato 18 luglio, verso le 19:30.

Il palazzo è stato evacuato, così come gli edifici nelle immediate vicinanze per precauzione. Le operazioni per spegnere il fuoco sono ancora in corso, ma è già stata comunicata la presenza di due vittime.

ANSA

In particolar modo, l’incendio si sarebbe sviluppato all’interno dell’appartamento al sesto piano del palazzo, quello abitato dalla coppia di coniugi che ha perso la vita. Non si sa altro delle due persone, ma sembra che altri siano risultati intossicati dai fumi.

Chi sono le vittime?

Le vittime dell’incendio sarebbero un uomo e una donna, la coppia di coniugi che abitava all’ultimo piano dello stabile. Al sesto piano si sarebbero alzate le fiamme, ma non è ancora chiaro il motivo dell’incendio.

Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero marito e moglie, rispettivamente di 89 e 84 anni, entrambi italiani.

Dai vigili del fuoco si apprende che la donna non era in grado di muoversi in autonomia. I dettagli sono stati confermati dal figlio della coppia durante un primo tragico incontro con le forze dell’ordine sul luogo dell’incendio.

Incendi a Milano

Si tratta dell’ennesimo incendio a Milano, dopo che nella giornata di venerdì 17 luglio una terrazza al civico 21 di corso Vittorio Emanuele, alle spalle della Rinascente, ha preso fuoco.

Una settimana fa è toccato a un capannone della Bartolini. Sono state sentite anche delle forti esplosioni.