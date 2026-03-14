Incendio in un parcheggio vicino all'aeroporto di Alghero, 14 auto devastate dalle fiamme: il video
Incendio devastante in un parcheggio ad Alghero: 14 auto distrutte, Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme.
Un incendio si è sviluppato intorno alle 4 di questa mattina in un parcheggio esterno all’aeroporto di Alghero ma vicino allo scalo. Il rogo ha coinvolto numerose autovetture, per un totale di 14 mezzi interessati dalle fiamme. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Alghero, con il supporto dalla sede centrale di Sassari che è intervenuta con un automezzo e un’autobotte. Grazie al rapido intervento, è stato possibile contenere l’incendio e mettere in salvo alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze che sarebbero state con ogni probabilità coinvolte dalle fiamme. Presenti sul posto anche i Carabinieri, impegnati nella gestione e nel coordinamento della viabilità nella zona. Ancora non si conoscono le cause dell’incendio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.