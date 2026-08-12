Incendio in un traghetto tra Bali e Lombok in Indonesia, paura a bordo per le fiamme
Paura a bordo del traghetto tra Bali e Lombok, non ci sarebbero vittime né feriti nell'incendio divampato sull'imbarcazione
Paura a bordo di un traghetto salpato da Bali e diretto a Lembar, sull’isola di Lombok, in Indonesia. Per cause ancora da accertare, è divampato un incendio che ha portato il caos sull’imbarcazione. Sul posto, mentre il natante si dirigeva verso l’isola, sono giunte numerose motovedette e mezzi di soccorso che hanno permesso di mettere in salvo centinaia di persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.
- Incendio a bordo del traghetto in Indonesia
- A bordo centinaia di persone
- I soccorsi in mare
- Si indaga sulle cause dell'incendio
Incendio a bordo del traghetto in Indonesia
Le immagini che arrivano dall’Indonesia hanno fatto il giro del mondo. In lontananza, all’orizzonte, si nota l’alta colonna di fumo proveniente da un’imbarcazione.
Si tratta del traghetto Putri Yasmin, in navigazione da Padang Bai a Bali verso Lembar, sull’isola di Lombok. A bordo, infatti, è divampato un grave incendio.
L’allarme è scattato alle prime ore del mattino.
A bordo centinaia di persone
Secondo quanto riferito dall’agenzia LaPresse, a bordo del traghetto c’erano centinaia di persone.
Numeri alla mano, sarebbero stati 114 passeggeri e 17 membri dell’equipaggio.
A bordo c’erano anche 44 veicoli e 53 motocicli.
I soccorsi in mare
Appena ricevuto l’allarme, attorno alle 4:45, si è attivata la macchina dei soccorsi.
Coadiuvati dalla capitaneria di Padang Bai, numerose motovedette, mezzi di soccorso e un elicottero sono giunti sul posto per permettere ai passeggeri di evacuare.
Stando a quanto trapela, tutti sarebbero stati tratti in salvo.
Muhamad Hariyadi, a capo dell’agenzia di ricerca e salvataggio di Mataram a Lombok, ha detto che i "passeggeri sono stati evacuati su tre navi diverse, tra cui una nave della Marina" e ha riferito che "al momento non ci sono segnalazioni di vittime".
Si indaga sulle cause dell’incendio
Non è ancora stata resa nota la causa dell’incendio divampato a bordo del traghetto Putri Yasmin.
C’è chi ipotizza possa essere partito dai locali in cui erano posteggiati veicoli e motocicli, altri invece avanzano l’ipotesi di un guasto.