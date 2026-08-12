Incendio in un traghetto tra Bali e Lombok in Indonesia, paura a bordo per le fiamme

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Paura a bordo di un traghetto salpato da Bali e diretto a Lembar, sull’isola di Lombok, in Indonesia. Per cause ancora da accertare, è divampato un incendio che ha portato il caos sull’imbarcazione. Sul posto, mentre il natante si dirigeva verso l’isola, sono giunte numerose motovedette e mezzi di soccorso che hanno permesso di mettere in salvo centinaia di persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

Incendio a bordo del traghetto in Indonesia

Le immagini che arrivano dall’Indonesia hanno fatto il giro del mondo. In lontananza, all’orizzonte, si nota l’alta colonna di fumo proveniente da un’imbarcazione.

Si tratta del traghetto Putri Yasmin, in navigazione da Padang Bai a Bali verso Lembar, sull’isola di Lombok. A bordo, infatti, è divampato un grave incendio.

L’allarme è scattato alle prime ore del mattino.

A bordo centinaia di persone

Secondo quanto riferito dall’agenzia LaPresse, a bordo del traghetto c’erano centinaia di persone.

Numeri alla mano, sarebbero stati 114 passeggeri e 17 membri dell’equipaggio.

A bordo c’erano anche 44 veicoli e 53 motocicli.

I soccorsi in mare

Appena ricevuto l’allarme, attorno alle 4:45, si è attivata la macchina dei soccorsi.

Coadiuvati dalla capitaneria di Padang Bai, numerose motovedette, mezzi di soccorso e un elicottero sono giunti sul posto per permettere ai passeggeri di evacuare.

Stando a quanto trapela, tutti sarebbero stati tratti in salvo.

Muhamad Hariyadi, a capo dell’agenzia di ricerca e salvataggio di Mataram a Lombok, ha detto che i "passeggeri sono stati evacuati su tre navi diverse, tra cui una nave della Marina" e ha riferito che "al momento non ci sono segnalazioni di vittime".

Si indaga sulle cause dell’incendio

Non è ancora stata resa nota la causa dell’incendio divampato a bordo del traghetto Putri Yasmin.

C’è chi ipotizza possa essere partito dai locali in cui erano posteggiati veicoli e motocicli, altri invece avanzano l’ipotesi di un guasto.