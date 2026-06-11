Incendio in un vivaio a Roma in zona Tuscolano, fiamme e densa colonna di fumo nero: traffico bloccato

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Case evacuate a Roma per il pericolo di propagazione delle fiamme da un vivaio al vicino serbatoio Gpl. L’incendio scoppiato tra le serre di “Antico Garden”, in zona Mandrione, ha fatto scattare l’allarme nel quartiere Tuscolano a causa della rapida diffusione del fuoco tra vegetazione e rifiuti, che ha scatenato momenti di forte apprensione tra i residenti e reso necessario il blocco del traffico. Dal rogo si è sviluppata un’imponente colonna di fumo nero visibile da diverse zone della Capitale.

L’incendio al vivaio in zona Tuscolana

Il maxi incendio si è scatenato nel pomeriggio di giovedì 11 giugno nel vivaio di via della Marrana, zona Mandrione, nel quartiere Tuscolano.

L’emergenza è scattata alla vista dell’alta nube di fumo nero che si è stagliata sul cielo della zona Est di Roma. Per domare le fiamme sono state necessarie sei squadre dei vigili del fuoco, arrivate sul posto insieme a quattro pattuglie del gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale, gli agenti della polizia e una ambulanza del 118.

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L’evacuazione

Per cause ancora in fase di accertamento, il rogo sarebbe divampato dal tetto di un capannone, propagandosi velocemente nel resto del vivaio e tra le sterpaglie della zona, mettendo a rischio un vicino serbatoio di Gpl.

Circa mezz’ora dopo l’intervento dei soccorsi è stata disposta l’evacuazione di alcune abitazioni adiacenti all’impianto.

Mentre è in corso la conta dei danni, al momento non si registrano feriti.

La colonna di fumo su Roma

Le operazioni di spegnimento dell’incendio hanno costretto la polizia locale a bloccare la circolazione da via della Marrana e via Lugnano in Teverina e da via Fossato di Vico a via della Marrana, causando ingorghi nel traffico della zona.

Dal portale di Roma Capitale, l’amministrazione comunale ha raccomandato alla “popolazione presente o in transito” nelle zone di Tor Pignattara, Tuscolano e Quadraro, nei Municipi V e VII, di non sostare nei pressi dell’area interessata, di tenere chiuse le finestre “in caso di fumi persistenti e maleodoranti, non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna” e infine di “lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona”.

“È stato attivato il monitoraggio dell’aria da parte di Arpa Lazio, che ne pubblicherà i risultati sul proprio sito istituzionale nei prossimi giorni” si legge ancora nel sito del Comune.