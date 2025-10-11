Incendio in una casa a Brindisi, morti un 98enne e la badante: cortocircuito della stufa mentre dormivano

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tragedia nel comune di San Pietro Vernotico, nella provincia pugliese di Brindisi. Due persone sono state trovate senza vita in una casa di via Nobel. Si tratta di Pantaleo Cannoletta, anziano di 98 anni, e della sua badante di origini rumene, donna di 44 anni. I due sono probabilmente morti nel sonno, a causa del fumo del grande incendio derivato da un cortocircuito alla stufa elettrica.

Morti un 98enne e la sua badante

Attorno alle ore 20:00 di sabato 11 ottobre, la famiglia di Pantaleo Cannoletta ha allertato le forze dell’ordine.

I familiari dell’uomo residente in via Nobel 8, a San Pietro Vernotico, comune vicino a Cellino San Marco in provincia di Brindisi, si sono preoccupati dopo numerose chiamate senza risposta.

© 2025 OpenMap Tiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà La tragedia a San pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, Puglia

Giunti nell’appartamento indicato ed entrati forzando la porta, i militari hanno rinvenuto due corpi senza vita.

Si tratta appunto del 98enne Pantaleo Cannoletta e della sua badante. Una donna di origini rumene di 44 anni il cui nome non è stato rivelato.

L’incendio a causa della stufa elettrica

L’appartamento di via Nobel si trovava in preda a un incendio partito dalla camera da letto dell’anziano.

Il materasso, le coperte e altri tessili della stanza in cui dormiva Cannoletta erano avvolti dalle fiamme.

Sul posto, oltre ai carabinieri e a diversi mezzi di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati con le operazioni di spegnimento del rogo. La strada è bloccata al transito delle auto.

L’ipotesi è che il rogo sia stato causato da scintille scoppiate dalla stufa elettrica accesa al momento della tragedia a seguito di un cortocircuito.

L’anziano e la donna morti nel sonno

All’arrivo dei soccorsi allertati dai familiari di Cannoletta, la porta dell’appartamento era chiusa a chiave.

Le due vittime si trovavano in due stanze differenti dove, presumibilmente, stavano entrambi dormendo.

Le fiamme si sono rapidamente diffuse nella stanza dell’anziano, ma non hanno raggiunto quella dove si trovava la donna.

I decessi, avvenuti ore prima l’intervento dei soccorsi, sono stati causati dall’inalazione di fumo.

Raggiunti il 98enne e la 44enne, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altre che constatarne il decesso.