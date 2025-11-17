Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fuga disperata da un incendio e salvataggio in extremis, in stile ‘Mission Impossible‘: notte di paura nel quartiere Roma Torrino, dove una madre e la sua bambina sono state tratte in salvo dagli agenti Angelo e Francesco, intervenuti dopo le richieste d’aiuto provenienti da un’abitazione all’ultimo piano. Il gesto eroico è stato compiuto per scongiurare una possibile tragedia, come riportato nel comunicato delle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel cuore della notte, quando due agenti del XI Distretto di P.S. Esposizione hanno risposto a una chiamata d’emergenza proveniente da un’abitazione situata all’ultimo piano di uno stabile nel quartiere Torrino. Le urla disperate di due persone, una donna e una bambina, hanno messo in allarme l’intero quartiere, spingendo i residenti a segnalare il punto esatto da cui provenivano le grida.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, Vanessa e la piccola Beatrice si sono trovate improvvisamente intrappolate nel bagno della loro abitazione, invaso dal fumo e con la porta bloccata. In preda al panico, hanno deciso di tentare la fuga attraverso una piccola finestra che dava sul tetto. Così, in pochi istanti, si sono ritrovate su un cornicione stretto e sospeso nel vuoto, mentre il fumo continuava a propagarsi all’interno dell’appartamento.

L’intervento degli agenti

Constatato il pericolo imminente, Angelo e Francesco hanno immediatamente richiesto rinforzi, ma non hanno esitato ad agire. Hanno scavalcato il cancello del complesso residenziale e raggiunto il tetto passando dall’esterno. Percorrendo cornicioni e tratti di tetto privi di protezioni, si sono esposti a un rischio elevatissimo pur di raggiungere le due persone in pericolo. Arrampicandosi sulla parte spiovente del tetto, sono riusciti ad avvicinarsi alla donna e alla bambina, che continuavano a piangere e chiedere aiuto.

Il salvataggio

Una volta raggiunte, gli agenti hanno messo in sicurezza Vanessa e Beatrice, rassicurandole e restando con loro fino a quando l’abitazione non è stata aperta dall’interno. Solo dopo aver permesso alla donna e alla figlia di rientrare in un luogo sicuro, Angelo e Francesco si sono concessi un momento di pausa, dopo uno sforzo fisico ed emotivo enorme.

Il ringraziamento della madre

Il giorno successivo, la madre ha voluto rendere pubblico il proprio ringraziamento con una lettera indirizzata al Distretto. Nella missiva, Vanessa ha espresso tutta la sua gratitudine agli agenti per la loro disponibilità, competenza e sensibilità, sottolineando come il loro intervento abbia rappresentato un esempio concreto del valore, della dedizione e dello spirito di servizio della Polizia di Stato.

IPA