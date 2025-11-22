Incendio in una casa di riposo a Torrita Tiberina vicino Roma, morta una donna e 4 intossicati
Un incendio scoppiato casa di riposo a Torrita Tiberina, comune fuori Roma, ha portato alla morte di un'87enne e all'intossicazione di 4 ospiti
Una vittima e quattro anziani intossicati a causa dell’incendio scoppiato in una casa di riposo di Torrita Tiberina. Il fumo prodotto dalle fiamme ha invaso i piani della palazzina del comune della città metropolitana di Roma, portando alla morte di una 87enne e al ricovero di altri quattro ospiti della struttura. Indagini in corso sulle cause del rogo.
- Casa di riposo in fiamme vicino Roma
- Le operazioni di soccorso
- La vittima dell'incendio a Torrita Tiberina
Casa di riposo in fiamme vicino Roma
L’incendio è divampato intorno alle 22 della serata di venerdì 21 novembre, in una casa di riposo di piazza Matteotti a Torrita Tiberina.
Per spegnere il rogo è stato necessario l’intervento di diverse squadre di vigili del Fuoco, che hanno messo in salvo la quasi totalità delle 16 persone anziane che si trovano nella struttura.
Il comune di Torrita Tiberina, nella città metropolitana di Roma, dove un’anziana è morta in un incendio in una casa di riposo
Le operazioni di soccorso
Sul posto sono arrivate dal vicino comune di Poggio Mirteto le squadre di Monte libretti 5/A e Campagnano 31/A con autobotte, l’autoscala, il carro autoprotettori, oltre al funzionario di guardia, il capo turno provinciale e la polizia giudiziaria.
I soccorritori hanno fatto ingresso nell’edificio in fiamme portando gli ospiti fuori dalla struttura e affidandoli alle cure degli operatori sanitari del 118.
Quattro anziani sono stati portati in ospedale per controlli a seguito dell’inalazione del fumo sprigionato dal fuoco.
La vittima dell’incendio a Torrita Tiberina
In una stanza al primo piano della casa di riposo, i vigili del Fuoco hanno però trovato il corpo senza vita di una paziente: per la donna di 87 anni non c’è stato nulla da fare.
Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, l’edificio è stato posto sotto sequestro.
Le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, da parte dei carabinieri della compagnia di Monterotondo.