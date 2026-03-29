Incendio in una discoteca in Germania, locale distrutto dalle fiamme ma le 750 persone sono tutte illese

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è stato un vasto incendio nella notte in una discoteca a Kehl, nella Germania sud-occidentale. Le fiamme hanno avvolto tutto l’edificio in cui, in quel momento, si trovavano circa 750 persone. Per fortuna l’evacuazione del locale è filata liscia e non risultano feriti: solo in tre sono stati soccorsi dai paramedici ma le loro condizioni non preoccupano.

Incendio in una discoteca in Germania: tutti salvi

Poteva essere una tragedia ma il lavoro del personale e quello dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che quanto accaduto al “K Club” di Kehl, in Germania, finisse per ricordare quanto successo a Capodanno al “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera.

Nel sud-est della Germania una discoteca è andata distrutta dopo che al suo interno si è sviluppato un incendio. Come detto, però, non ci sono vittime e, anzi, tutte le precauzioni del caso e le misure di sicurezza hanno funzionato e permesso che il deflusso delle persone che si trovavano nel locale procedesse senza intoppi.

Nightclub distrutto ma le misure di sicurezza hanno funzionato

È stata aperta un’inchiesta sul rogo, le cui cause non sono state ancora accertate.

Erano circa 750 le persone presenti nel nightclub – che si trova al confine tra Germania e Francia ed è frequentato di solito soprattutto da francesi – che sono state evacuate in fretta e furia nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29.

Tutto è partito verso le 3:45 del mattino quando le fiamme si sono alzate e subito propagate in tutto l’edificio. Intorno alle 5:30 poi l’incendio è stato estinto ma del locale era rimasto ben poco. Sul posto si sono diretti circa 800 vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in salvo tutti quanti vi si trovavano in quel momento. Una missione riuscita se si pensa che solo tre di loro sono state soccorse.

Il racconto dei testimoni e il confronto con Crans-Montana

A spiegare la gravità della situazione, sono stati gli stessi testimoni che, parlando a media locali, come DNA, hanno raccontato quanto accaduto nel club.

“Stavamo ballando quando è scattato l’allarme. Mentre ci dirigevamo verso l’uscita, abbiamo visto diverse ragazze con i capelli in fiamme. Abbiamo sentito all’improvviso ‘Fuoco! Fuoco!’. Sono stati diffusi diversi annunci in tedesco, francese e inglese che ci invitavano a evacuare. Il personale ha gestito la situazione in modo incredibile. Ci hanno rassicurati, aiutati. È avvenuto tutto molto rapidamente. Non c’è stato panico, nessuna calca. Onestamente, sono stati fantastici”, hanno raccontato tre ragazzi francesi presenti nel locale.

Dalle immagini trasmesse dai media tedeschi si vede l’enorme incendio che avvolge il tetto della discoteca. Scene che non possono che ricordare quanto accaduto solo pochi mesi fa a Crans-Montana dove persero la vita 41 giovani e dove 115 rimasero feriti.