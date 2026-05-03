Incendio in una palazzina Ater a Trieste, appartamento in fiamme a causa di una sigaretta e l'insetticida

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Due persone sono rimaste ferite a causa dell’incendio divampato in una palazzina Ater di largo Niccolini a Trieste: una per intossicazione da monossido e l’altra con ustioni gravi. Evacuate circa trenta famiglie. Secondo le prime ipotesi, il rogo sarebbe partito da una sigaretta accesa finita vicino a dell’insetticida spray.

Fiamme in appartamento Ater a Trieste

L’episodio ha avuto origine nel pomeriggio di domenica 3 maggio a Trieste, in un appartamento al terzo piano di una palazzina Ater situata al civico 3 di largo Niccolini.

L’incendio ha costretto i vigili del fuoco a evacuare l’intero stabile, composto da circa trenta famiglie, mentre due persone sono finite in ospedale.

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Due feriti nell’incendio

Fra le due persone ferite ci sarebbe l’uomo responsabile, in modo involontario, dell’avvio del rogo. Dopo essere riuscito a uscire autonomamente dall’appartamento, il personale del 118 giunto sul posto lo ha trasportato all’ospedale di Cattinara per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

Con l’uomo nell’appartamento incendiato si trovava anche un cane, salvato in tempo dai soccorritori prima che il fumo invadesse completamente l’abitazione.

Nel corso del pomeriggio è emerso anche il ferimento di una seconda persona. Secondo quanto riportato da Il Piccolo, il ferito avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado e sarebbe stato ricoverato a sua volta in ospedale per le cure necessarie.

La sigaretta e l’insetticida spray

Le prime ipotesi investigative indicano come causa dell’incendio di Trieste una combinazione estremamente pericolosa di elementi. Secondo le ricostruzioni, infatti, il rogo sarebbe partito accidentalmente dopo che l’uomo nell’appartamento interessato si sarebbe addormentato con una sigaretta accesa.

Il mozzicone avrebbe poi incendiato dell’insetticida precedentemente spruzzato nell’abitazione, provocando un rapido propagarsi delle fiamme e del fumo all’interno dell’alloggio.

Sul posto sono sopraggiunte due squadre operative provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Opicina, supportate da autobotte, autoscala e personale specializzato. Intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, incaricati di raccogliere testimonianze e chiarire definitivamente la dinamica dell’accaduto.

Dopo aver domato le fiamme, i pompieri hanno avviato le verifiche sui livelli di monossido di carbonio e sulla stabilità degli ambienti. Solo dopo i controlli alcuni residenti sono stati autorizzati a rientrare temporaneamente nelle abitazioni per recuperare effetti personali e documenti.