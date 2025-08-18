Incendio in una palazzina di Rivalta a Torino, 29enne morta e padre grave: si indaga sulle cause

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morta una 29enne in un incendio in un condominio di Rivalta, nel Torinese. La ragazza è rimasta intrappolata tra il fumo e le fiamme divampate in un appartamento al secondo piano della palazzina: nonostante il trasporto d’urgenza in ospedale con l’elicottero, le condizioni della giovane sono risultate troppo gravi. Ricoverato anche il padre 67enne, che è riuscito a salvarsi.

L’incendio a Rivalta

L’incendio è scoppiato intorno alle 21.30 di domenica 17 agosto, in uno stabile di viale Cadore 53, del comune nell’hinterland di Torino. Secondo quanto ricostruito da La Stampa, a lanciare l’allarme è stato un vigilante che stava passando vicino alla palazzina per andare al lavoro, che avrebbe notato le fiamme nell’abitazione al secondo piano.

L’uomo sarebbe riuscito a mettere in salvo il 67enne, mentre la figlia sarebbe rimasta intrappolata nel rogo: per tirarla fuori dall’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco.

Il comune di Rivalta nell’hinterland di Torino, dove una ragazza di 29 anni è morta a causa di un incendio scoppiato in casa

Morta la 29enne

Dopo essere stata messa in salvo, la ragazza è stata trasportata in condizioni gravissime in elicottero al Cto di Torino, dove sarebbe arrivata in arresto cardiaco ed è morta probabilmente per l’inalazione dei fumi.

Oltre ai pompieri, che hanno messo in sicurezza l’abitazione, sul posto sono arrivati anche i volontari della Protezione civile.

Intervenuti nello stabile i carabinieri della stazione di Orbassano, al lavoro sulle indagine insieme ai vigili del Fuoco per ricostruire le cause dell’incendio, ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, quando è scoppiato l’incendio, il padre si stava preparando per uscire di casa. L’uomo di 67 anni è stato portato all’ospedale di Rivoli per intossicazione, dove si troverebbe ricoverato in osservazione.

L’incendio in casa a Torino a Ferragosto

Il rogo divampato nella serata di domenica è il secondo scoppiato in un’abitazione nel città metropolitana negli ultimi due giorni, dopo l’incendio a Torino in cui è morto un anziano.

Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al quinto piano di uno stabile nel quartiere Mirafiori, provocate probabilmente da un corto circuito. Un vicino avrebbe cercato di entrare per salvare l’uomo, dopo essersi accorto del fumo che proveniva dall’abitazione, ma si sarebbe fermato per la porta diventata incandescente.