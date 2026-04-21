Incendio in zona San Siro a Milano, le fiamme bruciano l'appartamento dell'ultimo piano: evacuata la palazzina

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Fiamme alte e fumo denso nella zona di San Siro a Milano. Un appartamento, all’ultimo piano della palazzina in viale Mar Jonio 9, è stato coinvolto in un incendio. All’alba tutti i residenti, decine di famiglie, sono stati evacuati. Sul posto: tre ambulanze e un’automedica, diverse squadre dei vigili del fuoco e agenti della polizia. Non risultano feriti. Resta da chiarire cosa abbia scatenato l’incendio.

Fiamme all’alba a San Siro

Intorno alle 05:00 del mattino di martedì 21 aprile, un vasto incendio ha interessato l’ultimo piano di una palazzina residenziale. Le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo, ben visibile in tutto il quartiere di San Siro a Milano.

L’abitazione, situata al quinto piano dello stabile in viale Mar Jonio 9, è stata evacuata. I soccorsi giunti sul posto hanno fatto uscire di casa anche tutti gli altri residenti.

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È stato un risveglio spaventoso per decine di famiglie, portate in strada mentre i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Soccorsi sul posto

Le fiamme hanno avvolto rapidamente l’appartamento, ma fortunatamente anche l’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido. L’allarme scattato quasi immediatamente, secondo le prime informazioni, ha permesso ai soccorsi di giungere in tempo.

Al momento non risultano feriti, danni gravi o intossicati. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di via Messina.

Presenti anche tre ambulanze e un’automedica inviate in codice rosso da Areu (l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia) e agenti di Polizia di Stato e Polizia Locale.

Le cause dell’incendio

I sistemi di allarme hanno permesso ai residenti di rendersi conto di cosa stava accadendo e sono scesi in strada, aiutati nell’evacuazione anche dai vigili del fuoco. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, inizierà la fase dell’indagine.

Per capire cosa ha causato l’incendio, si dovrà attendere la bonifica dell’appartamento e la fine delle verifiche dei tecnici.

Cosa abbia scatenato le fiamme è ancora un mistero. Potrebbe trattarsi di un corto circuito o di un oggetto che ha preso fuoco, come nel caso dello scorso 10 aprile quando un powerbank ha generato un principio di incendio che ha causato l’evacuazione di un ostello in via Conservatorio sempre a Milano.